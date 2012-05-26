T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'deki patlamaya 2 gözaltı

Kayseri'deki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişinin gözaltına alındı

26 Mayıs 2012 02:46

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü önündeki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişinin gözaltına alındığını belirterek, "06 plakalı aracın Gaziantep'te satışını yapan galeri sahibi ile sahte kimliği kullanılarak satış yapılan kişi gözaltında" dedi.

Bakan Şahin, Foça ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından gazetecilerin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada gelinen son noktayı sorması üzerine, şunları kaydetti:
 
"Kayseri'deki olayda bir polis memurumuzu şehit verdik. Canlı bomba eyleminde yer alan iki terörist de hayatlarını parçalanarak kaybetti. Keşke, bu eyleme itilmeselerdi, biz de böyle bir olayı yaşamasaydık. Terör eylemi olarak değerlendiriyoruz. Bağlantıları itibarıyla saldırıda kullanılan 06 plakalı aracın Gaziantep'te satışını yapan galeri sahibi ile sahte kimliği kullanılarak satış yapılan kişi gözaltında. Emniyet ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, diğer bağlantılar takip ediliyor." 
 

ETİKETLER

kayseri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24