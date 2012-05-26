Kayseri'deki patlamaya 2 gözaltı

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü önündeki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişinin gözaltına alındığını belirterek, "06 plakalı aracın Gaziantep'te satışını yapan galeri sahibi ile sahte kimliği kullanılarak satış yapılan kişi gözaltında" dedi.

Bakan Şahin, Foça ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından gazetecilerin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada gelinen son noktayı sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Kayseri'deki olayda bir polis memurumuzu şehit verdik. Canlı bomba eyleminde yer alan iki terörist de hayatlarını parçalanarak kaybetti. Keşke, bu eyleme itilmeselerdi, biz de böyle bir olayı yaşamasaydık. Terör eylemi olarak değerlendiriyoruz. Bağlantıları itibarıyla saldırıda kullanılan 06 plakalı aracın Gaziantep'te satışını yapan galeri sahibi ile sahte kimliği kullanılarak satış yapılan kişi gözaltında. Emniyet ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, diğer bağlantılar takip ediliyor."