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Kayseri Emniyeti'nin önündeki patlamadan dram çıktı

Kayseri'deki patlamada ağır yaralanan İsmail Sakın’ın annesi terk ettiği için 4 yaşında devlet korumasına alındığı ve 2005 yılına kadar yetiştirme yurdunda kaldığı öğrenildi.

26 Mayıs 2012 07:18

Patlamada ağır yaralanan İsmail Sakın’ın annesi terk ettiği için 4 yaşında devlet korumasına alındığı ve 2005 yılına kadar yetiştirme yurdunda kaldığı öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Sakın’ın eşinin de 3 aylık hamile olduğu öğrenildi

Milliyet'in haberine göre, Kayseri’deki Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren teknisyen İsmail Sakın’ın, annesi terk ettiği için 4 yaşında devlet korumasına alındığı ve 2005 yılına kadar yetiştirme yurdunda kaldığı öğrenildi.

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine bağlı Fakıbeyli köyünde 6 Mayıs 1987 yılında dünyaya gelen İsmail Sakın, henüz 2 yaşındayken babasını kaybetti. Annesi bir başkasıyla evlendiği için 13 Kasım 1991’de devlet korumasına alınarak Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Yuvası’na yerleştirilen Sakın, 18 yaşına girdiği 2005 yılına kadar yuva ve yurtlarda barındı.

Yurttaki örnek kişiliğiyle dikkati çeken Sakın, Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra da Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen olarak işe başladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Sakın’ın eşinin de 3 aylık hamile olduğu ve 1,5 ay önce askerden geldiği öğrenildi.

 

 

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