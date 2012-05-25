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'Evde terörist var' söylentisi Kayseri'yi karıştırdı

Kayseri'de canlı bomba saldırısının ardından polisin baskın düzenlediği bir evde bulunanları sokakta toplanan kişiler linç etmek istedi

25 Mayıs 2012 21:48

Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde bu sabah saat 09.30 sıralarında Emniyet Müdürlüğü’ne patlayıcı yüklü otomobille düzenlenen intihar saldırısının ardından 'bir teröristin kaçtığı' iddia edilirken polis Pınarbaşı'nda bir eve baskın düzenledi. Polisin baskın yaptığı evin önünde toplanan öfkeli kalabalık evdekileri linç etmek istedi. 

 

Yaralılar dehşeti anlattı

 

Olay sırasında bir olayın şüphelisi olarak Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında olan ve yaralanarak hastaneye kaldırılan Hacı Uçan, yaşadıklarını anlattı. Hacı Uçan, "2 kez patlama oldu. Beton parçaları üstüme sıçradı. Çok korktum. Polis memurlarıyla birlikte yere yattık. Yukarıdan ’Bomba atıldı’ diye sesler yükseldi. Sonrasını, bayıldığım için hatırlamıyorum" dedi. 

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