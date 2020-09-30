Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen: Gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, "Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim" açıklamasını yaptı.

Gözaltındaki HDP'li Kars Belediyesi Eş Başkanı Bilgen, ifadeye gitmeden önce Twitter'dan bir açıklama yayınladı.



Belediye başkanlığı görevinden istifa edeceğini duyuran Bilgen, meclis'teki 5 partinin uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabileceğini belirtti.



İstifasının, mevzinin terk edilmesi anlamına gelmediğini kaydeden Bilgen'in açıklaması şu şekilde: "Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye’nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim. Kars, kendisini yönetecek liyakattadır.



1,5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğu gösteren bir mecliste 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir. Herkes seçimlerde şehri yönetmeye talip olduğuna göre şimdi kimse sorumluluktan kaçmamalıdır. Bu bir mevzinin terkedilmesi değil, seçim kampanyasında söylediğimiz gibi ortak yönetimle demokrasi sınavının verilmesidir.



Tutuklanırsam 3. kitabımı yazmak, tutuklanmazsam kooperatif çalışmalarına katkı sunmak, Belediye Başkanlığından daha az önemli değildir. Bu süreçte bize oy veren vermeyen tüm hemşerilerime, başta saha personeli olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma TEŞEKKÜR ederim. Kars’ta bir kadın Belediye Başkanı ile yola devam edilirse, sadece siyasal değil, toplumsal bir eşik aşılmış olur. Hiçbir şey eskisi gibi OLMAMALI!"

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alınmıştı.

Gıda zehirlenmesi sonucu rahatsızlanan gözaltındaki siyasetçilerle görüşen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, hastaneye kaldırılan Ayhan Bilgen’in serum verildikten sonra emniyete getirildiğini, 2 siyasetçinin halen hastanede oldukları bilgisini paylaşmıştı.

Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün'ün gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılmıştı.