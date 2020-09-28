HDP'li Ümit Dede: Ayhan Bilgen'le görüştüm, hastanede serum verildikten sonra emniyete getirilmiş, durumu iyi görünüyordu

Gıda zehirlenmesi sonucu rahatsızlanan gözaltındaki siyasetçilerle görüşen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, hastaneye kaldırılan Ayhan Bilgen’in serum verildikten sonra emniyete getirildiğini, 2 siyasetçinin halen hastanede oldukları bilgisini paylaştı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi’nin, “Kobani soruşturması” kapsamında 25 Eylül’de gözaltına alınan siyasetçilerin yemekten zehirlendiği, hastaneye kaldırılmadıkları ve avukatlarıyla görüştürülmediğini duyurması üzerine kimi partililer İl Emniyet Müdürlüğü’nün önüne gitti.

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Dede siyasetçilerle görüştü

Aralarında HDP milletvekilleri Hişyar Özsoy, Nuran İmir, Filiz Kerestecioğlu, Hüseyin Kaçmaz ve Erdal Aydemir’in de bulunduğu partililerin bekleyişi bir süre sonra sonuç verdi. HDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Ümit Dede, gözaltındaki siyasetçilerle görüştü.

"Bilgen’e serum verildi"

Görüşme sonrası Mezopotamya Ajansı’na (MA) bilgi veren Dede, gözaltındaki Ayla Akat, Sırrı Süreyya ve Ayhan Bilgen ile görüştüğünü aktardı. Dede, Ayhan Bilgen’in hastaneye götürülerek, serum verildiğini ve kanında da enfeksiyona rastlandığını belirtti. Bilgen’e ilaç verildiğini kaydeden Dede, durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

"Bilgen'in urumu iyi görünüyordu"

Dede, “Ben Ayhan beyle görüştüğümde durumu iyi görünüyordu. Biraz halsizlik vardı. Reçete yazılmış, sabah ilaçlarını alıp, götüreceğiz” dedi.

"Ayla Akat Ata’nın durumu hastaneye götürülecek kadar kötüleşmedi, diğer iki siyasetçi halen hastanede"

Dede, Ayla Akat Ata’nın da rahatsızlandığını ancak hastaneye götürülecek kadar durumunun kötüleşmediğini ifade etti. Dede, gözaltına alınan HDP eski MYK üyeleri Can Memiş ve İsmail Şengün’ün hâlâ hastanede olduğunu ve verilen serumun bitmesi ardından emniyete geri getirileceğini aktardı.

“Yemekten zehirlenme olduğu tahmin ediliyor"

Dede, siyasetçilerin gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldıklarına işaret ederek, “Yemekten zehirlenme olduğu tahmin ediliyor. Gıda zehirlenmesi ihtimali yüksek. Gün içerisinde müvekkilleriyle görüşen avukat arkadaşlar herkesin yemeklerden şikayetçi olduğunu, bayat ve kötü yemekler verildiğini söylediğini belirtti. Ayhan Bey diğer iki arkadaşı hastanede görmüş, onların da durumlarının iyi olduğunu söyledi” diye konuştu.



Dede, Bilgen ve Ata’nın kendilerini merak eden herkese selamları olduğunu söyledi. Gözaltındaki siyasetçilerle yapılan görüşme ardından partililer İl Emniyet Müdürlüğü’nün önünden ayrıldı.