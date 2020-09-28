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"Ankara Emniyeti'nde yemekten zehirlenen Ayhan Bilgen hastaneye götürülmedi"

28 Eylül 2020 00:01

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in yediği yemekten zehirlenmesine rağmen hastaneye götürülmediği öne sürüldü.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Ayhan Bilgen, avukatlarına akşam yemeğinden zehirlendiklerini, hastaneye götürülmediklerini söyledi. Avukatların Bilgen ile yeniden görüşmesine izin verilmiyor, yöneticilerimizin sağlık durumu ile ilgili bilgi alamıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'teki Kobane eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında 25 Eylül'de Kars'ta gözaltına alınmıştı.

Kobane eylemleri öncesinde çağrı yapmak suçlaması ile daha önce de tutuklanan Bilgen, 8,5 ay hapis yatmıştı. Bilgen katılmadığı MYK toplantısı ile suçlandığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nde tazminat davası açmış ve haklı bulunmuştu.

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