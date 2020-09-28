6 yıl sonra başlatılan ‘Kobani eylemleri’ soruşturması | HDP'lilerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014’te düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan ek gözaltı süresi için HDP'liler Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltı süreleri uzatıldı

Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün'ün gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alınmıştı

TIKLAYIN | 6 yıl sonra: Aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan'ın da olduğu 82 kişi, ‘Kobani eylemleri’ gerekçesiyle gözaltında!