Karatay'dan çocuklara şekersiz Türk kahvesi önerisi

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çocuklara şeker yemelerini önermediğini belirterek, "Çocuklar, Türk kahvesini şekersiz olmak şartıyla istedikleri kadar içebilir. Kahve çok güçlü bir antioksidandır. Şeker beyinde tahribat yapar, kahve onu düzeltir, cin gibi yapar" dedi.

Bursa 13'üncü Kitap Fuarı'nda imza günü etkinliğine katılan Karatay, çocukların sağlıklı ve doğal gıdalarla beslenmesinin çok önemli olduğunu, paketlenmiş suni yiyecekleri asla tüketmemeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye'de zeytin, zeytinyağı, fındık ve fıstığın bol olduğunu anlatan Karatay, "Çocukları bunlara alıştırmamız lazım. Sarısıyla doğal köy yumurtası, yağıyla doğal kuzu eti yemeleri lazım. Çocuklara paça vermek de çok önemli. Büyüme çağındaki çocukların köy tereyağı yemesi de çok önemli. Bunların içinde çocukların büyüme çağında çok ihtiyaçları olan kalsiyum, protein, mineral, vitamin, omega 3 ve bütün yağlar bulunuyor. Bu yağlar ve çocukların büyüme çağında ihtiyacı olan A, D, E ve K vitaminleri vücuda girdiği zaman çocuklar cin gibi oluyor" diye konuştu.

AA’nın haberine göre, Karatay, çocuklara bolca fındık ve fıstık yemelerini tavsiye etti. Bu yiyeceklerin kan yapıcı ve vücudu ısıtıcı özelliği bulunduğuna değinen Karatay, "Fındık ve fıstıkta doğal karbonhidrat, yağ, protein, mineral ve vitaminler vardır. Fındık, fıstık doğanın vitamin ve mineral kaynağıdır" ifadesini kullandı.

Büyüme çağındaki çocuklara özellikle doğal karbonhidrat bulunduran yiyecekler öneren Karatay, kuru baklagillerin doğal karbonhidrat içerdiği bilgisini verdi. Karatay, "Çocukların mutlaka kuru fasulye, mercimek, börülce yemesi lazım. Yalnız kuru fasulye, pilav üstü olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

'Kantinlerde doğal, günlük sebze ve meyveler bulunabilir'

Okul kantinlerindeki hazır yiyeceklerin çocukların sağlığına zararlı olduğuna dikkati çeken Karatay, şunları kaydetti:

"Kantinlerde doğal, günlük sebze ve meyveler bulunabilir, çocuklara onlar sunulabilir. Sağlıklı, doğal süt, fındık ve fıstık da sunulabilir. Anneler, okula giderken çocuklarının ceplerine, çantalarına fındık, fıstık, bir de ayran, ev yapımı yoğurt koysun. Çocuklar ev yoğurdunun içine ceviz koyup kaşıklasın. Kantinlerde pakete girmiş yiyecek bulunmasın. Ceviz, omega 3, D vitamini çok önemli, beyni geliştirmek için. Roma İmparatorluğu zamanında ruh hastalarına ceviz yediriliyordu, beyinlerini geliştirmesi için."

Canan Karatay, saatlerce bilgisayar başında çalışmanın beyinleri dumura uğrattığını ifade ederek, çocukların hareket etmesi gerektiğini anlattı.

Öğrencilere şeker yemelerini hiçbir zaman önermediğine dikkati çeken Karatay, "Şeker beynin gıdasıdır" denildiğini ancak şeker ve tatlıların geçici bir süre enerji ve mutluluk sağladığını, beyne gıda vermediğini dile getirdi.

Karatay, Türk kahvesinin beyin için uyandırıcı etkisi olduğuna işaret ederek, "Çocuklar, Türk kahvesini şekersiz olmak şartıyla istedikleri kadar içebilir. Kahve çok güçlü bir antioksidandır. Şeker beyinde tahribat yapar, kahve onu düzeltir, cin gibi yapar" diye konuştu.