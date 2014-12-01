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Sağlık

Karatay: Elimde olsa şeker ve ekmeği yasaklarım

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı programda şeker ve buğday ürünlerinin insan sağlığına zararlarından söz etti

01 Aralık 2014 11:26

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yine çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Karatay, "elimde olsa şeker ve ekmeği yasaklarım" dedi.

TGRT Haber TV'de yayınlanan “Ercan Gürses'le Haftasonu” programına misafir olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay her fırsatta yaptığı gibi şeker ve buğday ürünlerinin insan sağlığına zararlarından söz etti.

“Hamilelikte şeker yüklemesini ağır dille eleştirdiği için” jinekologların kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağına da yanıt veren Karatay, “Hamile kadınlara şeker yüklemesi cinayet gibidir. Hamileler bunu reddetsin.”

İşte Karatay'ın sözlerinden satır başları:

-Eğer bu ülkede yetkili bir makama getirilseydim, ekmek ve şekerle ilgili tüm ürünleri yasaklardım.

-Şeker adam beynini uyuşturur. Çalıştırdığını zannedenler yanılır.

-Anadolu halkı akıllıdır. “Ekmek ahmağı” lafı beyhude değil.

-Kafanız çalışsın istiyorsanız protein ve yağ yiyin. Özellikle tereyağı.

-Kolesterol ilaçlarının bırakılması gerektiğini savunuyorum. Kolesterol lüzumlu ve gövde için faydalı.

-Meyvelerin hepsinde fruktoz mevcut. Karaciğer yağlanmasına yol açar. Fazla yemeyin.

-Bal da pekmez de şeker deposu. İkisi de çocuklara zararlı.

-Kış uykusuna yatan ayıları misal alın. İyi uyuyun. Böylece daha az şişmanlarsınız.

-Yumurtanın sarısını beyazından ayırmayın. Yağda pişirin.

-Kırmızı et faydalı. Mümkünse küçükbaş.

-Doğal balık ve tavuk yiyin. Kırmızı etten daha yüksek kolesterol ihtiva ederler.

 

 

 

 

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