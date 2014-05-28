Karatay: Dukan bilmiyor, konuşuyor

Pierre Dukan, Karatay diyeti için “Yağla zayıflamak mümkün değil” yorumunu yaptı. Bunun üzerine “Karatay zaten bir diyet değil beslenme şeklidir” diyen Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, yağın değil şekerin vücuda zararlı olduğunun söyledi. Karatay, "Dukan fındık, fıstık hiç vermiyor. Onlar kalp hastalığını, şeker hastalığını, damar sertliğini önlüyor. Bilmiyor da ondan konuşuyor” diye konuştu.

Milliyet'ten Esengül Demirbaş'ın haberine göre, Karatay Diyet önerisinin sahibi iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, Dukan’ın diyetinin sahibi Dr. Pierre Dukan’ın “Karatay’ın yağlara izin veren diyet önerisi beni rahatsız etti. Yağla nasıl zayıflanabilir ki, mümkün değil” şeklindeki eleştirisine cevap verdi. Karatay, “Dukan diyeti ilk devrede yalnız protein öneriyor. Yalnız protein yediğin zaman vücut birden bire çöküyor. Karatay zaten diyet değil sağlıklı beslenme biçimi. Dukan fındık, fıstık hiç vermiyor. Onlar kalp hastalığını, şeker hastalığını, damar sertliğini önlüyor. Bilmiyor da ondan konuşuyor” dedi.

Sağlıklı yağların, doğal köy tereyağı, sızma zeytinyağı ve doğal balık yağı olduğunu söyleyen Karatay, hastalıkların sebebinin Omega 6 olarak bilinen çok çabuk bozulan bitkisel yağların fazlalığından olduğuna dikkat çekti. Dukan’ın hiç yağ önermediğini fakat bunun da “Yağ yersen yağlanırsın” görüşünden çıktığını vurgulayan Karatay, “Böyle bir görüş yanlış. Artık gösterildi ki yalnız trans yağ dediğimiz bozuk yağlar tehlikeli” dedi.