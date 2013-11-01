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Yaşam

Canan Karatay dolandırıldı

Telefon dolandırıcıları bu kez ünlü profesör, diyet uzmanı Canan Karatay'ı dolandırdı

01 Kasım 2013 10:29

Diyet programlarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay telefon dolandırcılarının kurbanı oldu. Dolandırcılar yakalanırken, Karatay’ın parası da kurtarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden şikayetçi olan Karatay, “Nasıl dolandırıldım anlayamadım. Devletle birlikte gizli bir operasyonun içinde olmak beni heyecanlandırdı” dedi

Yazdığı diyet kitapları ve geliştirdiği “Karatay Diyeti” ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler Canan Karatay’a bankadan çektirdikleri 50 bin dolar ve 10 bin lirayı iki ayrı parka bıraktırdı. Bu sırada Urfa ve Adana’da yapılan teknik takip sonucu parayı almaya gelen kuryeyi takip eden polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden şikâyetçi olan Karatay, “Nasıl dolandırıldım anlayamadım. Devletle birlikte gizli bir operasyonun içinde olmak beni heyecanlandırdı” dedi.

Olay şöyle gelişti: Urfa ve Adana’da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon yapan polis, teknik takip sonucu şebekenin İstanbul’da bir kişiyi dolandırdığını tespit etti. Takip edilmeye başlanan şüphelilerin parayı alması için gönderdikleri kurye belirlendi. Bu kuryeyi takip eden polis Fenerbahçe Kalamış Parkı’na geldi. Burada yapılan operasyonda şüpheliler Ahmet Ö.(33) ile Mehmet K.(23) yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 50 bin dolar ve 10 bin lira para ele geçirildi.

Şüpheliler sorguya alınırken dedektifler şüphelilerin dolandırdığı kişiyi aramaya başladı. Yapılan çalışmada şüphelilerin kurbanlarına dolandırıcılık sırasında bir telefon aldırdığı belirlendi. Bu telefoncuya giden polisler telefonu alan kişinin Prof. Dr. Karatay olduğunu öğrendi. Telefonla irtibat kurulan Karatay dolandırıldığını kendisini arayan gerçek polislerden öğrendi.

 

'Hipnotize olmuştum'

 

Prof. Dr. Karatay olayla ilgili şunları söyledi: “Beni telefonla aradılar. Banka hesabımın terör örgütü tarafından ele geçirildiğini, hesabımdan sürekli Diyarbakır’a EFT yapıldığını söylediler. Devletin bununla ilgili büyük bir operasyon başlattığını kimseye bir şey söylememi istediler. Adeta hipnotize olmuştum.”

 

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