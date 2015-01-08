Canan Karatay: Restoranlardan tatlıları kaldıralım

TBMM'de CHP'li milletvekiliyle basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Tansiyonu çıkaran şekerdir. Onun için bir zahmet restorandan tatlıları kaldıralım" önerisinde bulundu.

CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kırmızı etin sağlığa zararlı olduğu yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, doğal meralarda beslenmiş hayvanlardan elde edilen kırmızı etin sağlık açısından zararlı olmadığını belirten Öğüt, "Adana'da yüzyıl önce de Adana kebabı yeniliyordu ama Adanalılar kalp hastası değillerdi. Şimdi Adana'da üç kalple ilgili hastane var, hastalara yetişemiyor. Çünkü insanlar sağlıklı beslenmiyor" dedi.

Doğal koşullarda yapılan tarım ve hayvancılığa destek verilmesinin sağlıklı beslenme ve sağlıklı kuşaklar için önemli olduğunu vurgulayan Öğüt, "Suni beslenmeyi bırakıp doğal beslenmeye yöneldiğimiz zaman hem köylü, çiftçi kazanacak, göç duracak hem de Türkiye kazanacak" diye konuştu.



'İşlenmiş kırmızı et konserojendir'

Karatay da kırmızı etin yararlı olduğunu vurgulayarak, "Kırmızı et kanserojendir" diyenlere "Hangi kırmızı et?" diye sorulması gerektiğini belirtti. İşlenmiş kırmızı etin kanserojen olduğuna işaret eden Karatay, "Doğal beslenen hiçbir hayvanın eti de yağı da zararlı değildir" ifadesini kullandı.

Kırmızı etin zararlı olduğu sonucuna Amerika'da yapılan çalışmalarda varıldığına dikkati çeken Karatay, Amerikalıların küçük baş hayvan yemediğini, hayvanların doğal ortamlarda büyütülmediğini, kanı akıtılmadan elektro şok yöntemiyle öldürüldüğünü, etlerin işlediğini ve yanma düzeyinde pişirdiğini bu şekilde tüketilen etin de zararlı olduğunu anlattı.

'Bir zahmet restorandan tatlıları kaldıralım'

"Kırmızı et kanserojendir demek en büyük yalandır bana göre" diyen Karatay, sağlıklı beslenmek isteyenlerin şekerden uzak durması gerektiğini kaydetti.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karatay, "Meclis'te zaman zaman tansiyon yükseliyor. Milletvekillerine tansiyonları için ne önerirsiniz?" sorusuna "Tansiyonu çıkaran şekerdir. Onun için bir zahmet restorandan tatlıları kaldıralım" karşılığını verdi.

Bir başka soruyu yanıtlarken de Karatay, "Bana soruyorlar 'baklava yiyor musunuz?' diye. Ben de baklava yiyorum, bayramdan bayrama bir dilim" dedi.

Karatay, kış aylarında hastalıklardan korunmak için bol bol paça ve işkembe çorbası tüketilmesini de önerdi.

Bir gazetecinin parmağındaki renkli yüzükleri işaret ederek, "Özellikleri nedir?" diye sorması üzerine de Karatay, "Ucuz olması. Sokaktaki tablalarda satılıyor. Oradan alıyor, renkli renkli takıyorum. Uyduruk yani" dedi.