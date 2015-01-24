Canan Karatay: Her gün 30-40 zeytin yersek hastanenin yolunu unutunuz

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinin bir tanesinde 5 kalori bulunduğunu belirterek, zeytin ve zeytin yağının anti oksidan olduğunu söyledi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 11. Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali çerçevesinde düzenlenen panele Prof. Dr. Canan Karatay konuşmacı olarak katıldı.

'Ekmek obezite sebebidir'

İHA'nın haberine göre, zeytin ve zeytin yağının şifa olduğunu anlatan Karatay, zeytin tanesinde 5 kalori bulunduğunu söyledi. Zeytin ve zeytin yağının anti oksidan olduğunu anlatan Karatay, ”Zeytin yağı kilo aldırmaz. Yediğimiz gıdaların bozulmamış olması gerekir. Ekmek ve şeker tansiyonu yükseltir. Ekmek obezite sebebidir. Bol ekmek ve şeker tüketimi kalp krizi riskini artırır. Ben kalp doktoruyum. Kalp krizi önlenebilir; ancak beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Kalp krizi bir anda gelmiyor. 20’li yaşlardan başlayan dengesiz beslenme 40’lı yaşlarda kalp krizi riskini artırıyor. Ekmeği az yiyeceğiz.

'Zeytin sağlık getirir'

Her gün 30-40 zeytin yiyin ve bol bol zeytin yağı kullanın. Ülkemiz zeytin ve zeytin yağı cennetidir. Zeytin ve zeytin yağı üretimi ve pazarlanması desteklenmeli. Zeytin yaprağı çayı da bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. 2020 yılında kıtlık olacak. Amerika bunun hazırlıklarını yapmaktadır. Memleketimiz zeytin cennetidir. Zeytin sağlık getirir. Altın ve altın suyudur. Her gün 30-40 tane zeytin yersek hastanenin yolunu unuturuz” dedi.