Karar yazarı Taşgetiren: AYM üyesi Yıldırım, gündeme bulunmaz bir malzeme taşımış oldu

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımını eleştirdi. Taşgetiren, AYM üzerinde yapısal değişiklik tartışmalarının yapıldığını hatırlatan Taşgetiren, "AYM üyesi Yıldırım, gündeme bulunmaz bir malzeme taşımış oldu" görüşünü savundu.
Taşgetiren, "Anayasa Mahkemesi’nin fotoğrafı ile birlikte 'Işıklar yanıyor' diye bir tweet atmak 'Gayem, AYM’nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı' mazereti ile telafi edilecek bir gaf değildir. 'Yanlış yorumlandı, kasti değil, insani bir yanılgı…' bilmem ne, Anayasa Mahkemesi’nde üye olan bir kişi, nasıl anlaşılacağını Türkiye’de azıcık olan biteni takip eden herkesin bileceği bir şeyi bilmiyor ve buna rağmen topa giriyorsa ve bununla, bağlı bulunduğu kurumu, en hassas tartışmaların ortasında savunulamaz duruma düşürüyorsa, herkesin kendisine 'Neyi oynuyor?' sorusunu sormasını hak ediyor demektir. Evet, Engin Yıldırım neyi oynuyor? Ona mı düştü AYM’nin duruşu hakkında açıklama yapmak, polemiğe girmek?" düşüncesini dile getirdi.
Taşgetiren, "Sayın üye tam da iktidarın bir süredir liderler seviyesindeki paslaşmalar ile etrafında dolaştığı, devreye sokmaya çalıştığı “AYM’nin bir vesayet kurumu olduğu, dolayısıyla ondan kurtulmak gerektiği” yolundaki gündeme bulunmaz bir malzeme taşımış oldu. Bunu öngörememek bir AYM üyesi için nasıl bir aymazlıktır? Ya da aymazlık değilse nasıl bir misyondur?" ifadesini kullandı.
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AYM ile hükûmet arasında gerginlik | Neler yaşandı?
Anayasa Mahkemesi (AYM) ile hükûmet arasında başlayan tartışma, yüksek mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla daha da alevlenmiş; Cumhurbaşkanlığı cephesinden Yıldırım'a "FETÖ'cü" suçlaması gelmişti.
AYM ile hükümet arasındaki tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yüksek mahkemeyi “Barış için Akademisyenler”in “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisine yönelik verdiği karar üzerinden başlamıştı. Soylu’nun "Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım" demesi üzerine AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir" yanıtı vermişti.
İki isim arasında yaşanan gerginlik devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den AYM’nin kaldırılmasına yönelik bir açıklama gelmişti.
Hükümet cephesinden AYM aleyhine açıklamalar devam ederken ilk derece mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında verdiği karar tartışmayı alevlendirdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karara karşın "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar vermiş;. mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığını savunmuştu.
Son olarak dün akşam AYM Üyesi Engin Yıldırım, mahkeme binasının bir fotoğrafını Twitter hesabında paylaşarak “Işıklar yanıyor” notu düşmüştü. Yıldırım'ın bu paylaşımın “darbe” iması yaptığı iddia edildi. Yıldırım, tartışmadan üzüntü duyduğunu kaydettiği son paylaşımında, "Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı" demişti.
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