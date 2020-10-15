Karar yazarı Taşgetiren: AYM üyesi Yıldırım, gündeme bulunmaz bir malzeme taşımış oldu

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımını eleştirdi. Taşgetiren, AYM üzerinde yapısal değişiklik tartışmalarının yapıldığını hatırlatan Taşgetiren, "AYM üyesi Yıldırım, gündeme bulunmaz bir malzeme taşımış oldu" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Anayasa Mahkemesi’nin fotoğrafı ile birlikte 'Işıklar yanıyor' diye bir tweet atmak 'Gayem, AYM’nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı' mazereti ile telafi edilecek bir gaf değildir. 'Yanlış yorumlandı, kasti değil, insani bir yanılgı…' bilmem ne, Anayasa Mahkemesi’nde üye olan bir kişi, nasıl anlaşılacağını Türkiye’de azıcık olan biteni takip eden herkesin bileceği bir şeyi bilmiyor ve buna rağmen topa giriyorsa ve bununla, bağlı bulunduğu kurumu, en hassas tartışmaların ortasında savunulamaz duruma düşürüyorsa, herkesin kendisine 'Neyi oynuyor?' sorusunu sormasını hak ediyor demektir. Evet, Engin Yıldırım neyi oynuyor? Ona mı düştü AYM’nin duruşu hakkında açıklama yapmak, polemiğe girmek?" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Sayın üye tam da iktidarın bir süredir liderler seviyesindeki paslaşmalar ile etrafında dolaştığı, devreye sokmaya çalıştığı “AYM’nin bir vesayet kurumu olduğu, dolayısıyla ondan kurtulmak gerektiği” yolundaki gündeme bulunmaz bir malzeme taşımış oldu. Bunu öngörememek bir AYM üyesi için nasıl bir aymazlıktır? Ya da aymazlık değilse nasıl bir misyondur?" ifadesini kullandı.

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