Karaman'daki madende su seviyesi 10 metre düştü

Başbakan Ahmet Davutoğlu 18 işçinin mahsur kaldığı Karaman'ın Ermenek ilçesindeki madende incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Başbakan Davutoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada madende su seviyesinin 10 metre düştüğünü kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Davutoğlu faciaya ilişkin olarak “İşletmenin yada herhangi bir kurumun bir ihmali varsa kesinlikle hesabı sorulur“ dedi. Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Olay olur olmaz bakanlarımız buraya intikal ettiler. Bütün geceyi burada çalışan ekiplerimizle geçirdiler. Bizde olayı yakından takip ettik. AFAD süratle buraya intikal etti. Arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Ancak eğimin yoğunluğu ve özellikle su baskını dolayısıyla çamurlaşan balçıklaşan su ortam sebebiyle çalışmalar istediğimiz hızda ilerlemedi.

777 metre kot da işçilerimiz bu faciayla karşılaştılar. Su seviyesi 812 metreye kadar çıktı. Şu an yaklaşık 10 metre kadar indi. Çevredeki tüm imkanlarımızla 30 kurumumuz tam bir kriz yönetimiyle devreye girdi. İstanbul’dan da ahtapot adı verilen su pompa mekanizması da buraya intikal etti. Biraz önce bu kuruldu ve ben madene indiğimde, ilk aşamalarına indiğimde su pompalama da başladı. Bir taraftan zamanla yarışılıyor ama diğer taraftan da yoğun bir su yoğunluğu nedeniyle ilerlemekte zorluklarla karşılaşılıyor.

Ben işçi yakınlarıyla da görüştüm. Her birinin acısını hüznünü paylaşıyoruz. Onların evlatları bizim evlatlarımızdır. Onların ailelerine düşen acı yada sabır aynı şekilde bizim için de geçerlidir.

Doğduğum mekan da buraya çok yakın. Toros dağlarındaki iş imkanlarının kıtlığı, madendeki vatandaşlarımızın helal rızk için ne şartlarda çalıştığını bilen birisi olarak söylüyorum. Bir an önce bu kardeşlerimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapılıyor, yapılacak.

Bunun için 420 görevlimiz şu anda fiilen alanda çalışıyor. Bunun 329’u arama kurtarma konusunda uzman kişiler. Dalgıçlarımız var. Olabilecek her ihtiyacı ihtimali karşılayacak bütün birliklerimiz birikimimiz devreye sokulmuş durumda.

İnşallah en kısa zamanda kardeşlerimize ulaşırız. Durumun zorluğu da aşikar. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bir taraftan ailelerimizin teskin edilmesi, inşallah en kısa zamanda yakınlarına kavuşması için… Birçoğuyla kucaklaştım. Gönülden teşekkür edenler oldu. Tabi acıyla soru soranlar, her birinin sorusu bizim için kıymetlidir. Her birinin acısı yüreğimize düşen bir acı olarak anlaşılması gereken hislerdir. Onlara metanet tavsiye ettim, dua etmelerini. Aynı zamanda kurtarma ekiplerine yardımcı olmalarını diledim.

Bakanlarımız, ilgili arkadaşlarımız, bu neticeyi alana kadar burada kalacaklar. En kısa sürede neticeyi almaya çalışacağız. Seferber edilmesi gereken ne varsa edeceğiz.

İkincisi, bu kazanın oluş şekli bütün detayıyla incelenecek. Göreve geldikten sonra iş kazalarıyla ilgili çok ciddi çalışma başlatmıştık. Şimdi buradan da edindiğimiz tecrübe gözlemelerle bunu süratle Meclis’e sevk edeceğiz. Kazanın oluş şeklini şu anda belirtmek mümkün değil.

Barajla ilgili diğer hususlarla ilgili arkadaşlara sordum. Oraya ulaşınca kazanın mahiyeti anlaşılacak. Spekülatif kanaatlerden uzak durmak lazım.

Üçüncü husus madencilerin çalışma şartlarıyla ilgili. Maden firmalarıyla bir araya gelmiştik. Onlara da söylemiştik, son çıkan yasayla işçilerimizin hakları geniş ölçüde ele alındı, 6 saat şartı diğer hususlarda. Bunun işvereni etkileyen tarafları oldu. Tekrar bir araya gelip ele alacağız.

“Her bir işveren madenciyi kendi evladı olarak görüp…”

En önemli husus, her bir işveren madenciyi kendi evladı olarak görüp çalışma şartlarını düzenlemelidir.

Adli soruşturma başlamıştır. Su boşaltıldığı zaman kazanın gerekçeleri ortaya çıkacak. İşletmenin yada herhangi bir kurumun bir ihmali varsa kesinlikle hesabı sorulur. Ama şu an birinci meselemiz kardeşlerimize ulaşmak. Bizzat ben bu işin takipçisi olacağım. Her bir işçimizin canı bize emanettir.

Bir çok düzenlemeyi yaptık. Önümüzdeki dönemlerde de iş kazalarıyla ilgili büyük bir şura toplamayı planlıyorduk. Bir ön yargıda bulunmak istemem. Bakanlarımıza talimatı verdim. En detayına kadar incelenecek, hesabı sorulacak. Ama herhangi bir ihmal ve yanlış yoksa, ek alınması gereken tedbirler alınacak.

Bir çok madenlerimizde yeterli teknolojik altyapı sağlanamamış görülüyor. Süratle modernizasyondan geçirilmesi lazım. Bu çerçevede de elimizden geleni yapacağız. Destek elemanlarımız uzmanlarımız geldi.

Hiçbir şekilde hiçbir imtiyaz farklı davranış olmaksızın sonuçlar ortaya çıkarılacak. Düzenleme gerekiyorsa düzenleme yapılacak. Cezai ve hesap verilebilir bir şey söz konusu ise hukuki çerçevede kamu adına sorulacak. Ümit edelim dua edelim en kısa zamanda bu kardeşlerimize ulaşabilelim.

İşçilerimize ne zaman ulaşabileceğimiz hakkında bilgilendirme yapıldı mı?

Tabi ki bakanlarımızdan, AFAD’dan yetkililerden brifing aldım. 812 metre, 777 metre kotta kaza oluyor. Yaklaşık 35 metrelik bir su birikimini aşarak oraya ulaşmamız gerekiyor. Pompalarla 10 metreyi aşkın bir tahliye oldu. bunu illerden gelen imkanlarla tek teselli edici haber. Bütün bu ahtapot dediğimiz sistem devreye girdi. Ama işçilerimizin nerede olduğunu, lokasyonları tam tespit edilemediği için ilk kazanın olduğu yer, onlara ne kadar zamanda ulaşılır söylemek doğru değil.

Herhangi bir saat vermek doğru değil şu aşamada.

Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Gereken her türlü tedbirin alınacağını da kamuoyuna belirtmek isterim.