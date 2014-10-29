Karaman'a yardıma giden ahtapot yolda devrildi

İstanbul'dan Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında su baskını nedeniyle mahsur kalan işçilerin kurtarılması çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gelen kurtarma ekipleri, ilçe yakınlarında kaza geçirdi. Devrilen, "Ahtapot" olarak tabir edilen su tahliye aracında yaralanan üç görevli, hastaneye kaldırıldı.

Virajı alamadı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ilk belirlemelere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) görev yapan ve Karaman'ın Ermenek ilçesine gitmek üzere yola çıkan ekipte yer alan 34 BB 3992 plakalı su tahliyesi yapabilen Ahtapot aracı, sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 10 kilometre kala virajı alamayarak devrildi.

Henüz isimleri öğrenilemeyen, biri araç sürücüsü 3 görevli yaralandı. Yaralılar Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Dün akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, maden ocağında meydana gelen su baskının duyulmasıyla AKOM'un alarma geçerek bölgeye kurtarma ekipleri sevk ettiği; kurtarma çalışmaları için Ermenek'e, 5'i dalgıç 25 personelin yanı sıra 10 kilometreden su tahliyesi yapabilen 2 Ahtapot, 2 hortum aracı, 4 buster pompa, 2 motopomp, 5 dalgıç pompa ile Hızırgüç çok amaçlı afet müdahale aracı, bakım aracı, itfaiye ekipman taşıma aracı, mobil büfe ve lojistik araç gönderildi kaydedilmişti. İstanbul İtfaiyesi kurtarma ekiplerinin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli çalışma yürüteceği belirtilmişti.