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Karaman'daki maden ocağının yöneticisi: Kaçanın anası ağlamaz!

Karaman'da facianın yaşandığı maden ocağının yetkilisi, 18 madencinin göçük altında kalmasıyla ilgili olarak tepkiye yol açan açıklamalar yaptı

29 Ekim 2014 16:23

Karaman'da facianın yaşandığı maden ocağının yetkilisi canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hani bir laf varya 'kaçanın anası ağlamaz' diye bazı arkadaşlarımız kaçar, bazıları da ne olacak der" diye konuştu.

Karaman’ın Ermenek İlçesi’ndeki Pamuklu Köyü yakınlarındaki kömür ocağını su bastı, 18 işçi mahsur kaldı. Maden ocağı yetkilisi Şahin Uyar, mahsur işçilerin hayatlarından umudunun olmadığını söyledi. Uyar, "Hani bir laf varya 'kaçanın anası ağlamaz' diye bazı arkadaşlarımız kaçar, bazıları da ne olacak der. Vahim bir olay olmuş keşke olmasaydı" diye konuştu.

 

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Uyar, yayına katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 18 madencinin mahsur kalmasıyla ilgili olarak "Kurtulan arkadaşımızdan birisi benim akrabam. Nereye kaçtılar, can havliyle ne yaptılar bilinmiyor. Diğer işçilerin kaçmadığını anlattı bana. Öbür arkadaşları bu kadar sudan korkulur mu dediler dedi, ben kaçtım dedi. Bazı insanların canı tatlı olur ya, hemen kaçarlar korkarlar. Diğer arkadaşlar herhalde aldırış etmemişler. Hani bir laf varya 'kaçanın anası ağlamaz' diye bazı arkadaşlarımız kaçar, bazıları da ne olacak der. Vahim bir olay olmuş keşke olmasaydı" dedi.

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