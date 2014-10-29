Karaman'daki madende iki yıl önce de su sızıntısı meydana gelmiş

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Beldesi'nde 18 işçinin mahsur kaldığı kömür ocağının sahibi Has Şekerler Madencilik'in sahibi Saffet Uyar, Soma'da 1 işçinin yaşamını yitirdiği 27 işçinin de yaralandığı, Kasım 2013'te kapatılan Uyar Madencilik'in sahibi Azim Uyar'ın amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı. Bu arada, Saffet Uyar'ın yine, 2012 yılında aynı ocakta, benzer bir su sızmasının meydana gelmesi üzerine, kuzeni Azim Uyar'dan da yardım istediği ve tamir yoluna gittikleri ileri sürüldü.

Doğan Haber Ajansı'ndan Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Güneyyurt Beldesi'nde iki dönem Anavatan Partisi'nden Belediye Başkanlığı yapan, daha sonra AKP'den girdiği iki seçimi de kaybeden, facianın meydana geldiği Has Şekerler Madencilik şirketinin sahibi Saffet Uyar hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kuzeninin madeni de kazadan sonra kapatıldı



Azim Uyar'a ait Darkale Kömür Ocağı'nda da, 2013 yılının Ekim ayında yerin 300 metre altında meydana gelen kazada, işçilerden 49 yaşındaki evli 6 çocuk babası Yunus Güçlü hayatını kaybetmiş, 27 işçi de yaralanmıştı. Kazanın ardından Azim Uyar'a ait bu maden ocağı, Kasım 2013 tarihinde tamamen kapatıldı. Bu maden ocağında çalışan işçilerin tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Azim Uyar'a açtıkları davanın devam ettiği öğrenildi.

İki yıl öncede aynı ocakta sızıntı meydan geldi

Bunun yanı sıra, Ermenek'teki madende, 2012 yılında da yine su sızıntısının meydana geldiği saptandı. Saffet Uyar'ın o tarihte, şans eseri bu sızıntının farkına varan işçilerin dışarıya çıkmalarının ardından kuzeni Azim Uyar'dan yardım istediği de ileri sürüldü. Daha sonra hem başka madenlerden, hem de Azim Uyar'ın maden şirketinden getirilen pompalarda suyun çekildiği, ardından da tamir yoluna gidildiği öğrenildi.