T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karaman'daki madende iki yıl önce de su sızıntısı meydana gelmiş

Has Şekerler Madencilik şirketinin sahibi Saffet Uyar, belde belediye başkanlığı için AKP'den aday olmuş ancak girdiği iki seçimi de kaybetmiş

29 Ekim 2014 15:44

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Beldesi'nde 18 işçinin mahsur kaldığı kömür ocağının sahibi Has Şekerler Madencilik'in sahibi Saffet Uyar, Soma'da 1 işçinin yaşamını yitirdiği 27 işçinin de yaralandığı, Kasım 2013'te kapatılan Uyar Madencilik'in sahibi Azim Uyar'ın amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı. Bu arada, Saffet Uyar'ın yine, 2012 yılında aynı ocakta, benzer bir su sızmasının meydana gelmesi üzerine, kuzeni Azim Uyar'dan da yardım istediği ve tamir yoluna gittikleri ileri sürüldü. 

Doğan Haber Ajansı'ndan Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Güneyyurt Beldesi'nde iki dönem Anavatan Partisi'nden Belediye Başkanlığı yapan, daha sonra AKP'den girdiği iki seçimi de kaybeden, facianın meydana geldiği Has Şekerler Madencilik şirketinin sahibi Saffet Uyar hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

 

Kuzeninin madeni de kazadan sonra kapatıldı


Azim Uyar'a ait Darkale Kömür Ocağı'nda da, 2013 yılının Ekim ayında yerin 300 metre altında meydana gelen kazada, işçilerden 49 yaşındaki evli 6 çocuk babası Yunus Güçlü hayatını kaybetmiş, 27 işçi de yaralanmıştı. Kazanın ardından Azim Uyar'a ait bu maden ocağı, Kasım 2013 tarihinde tamamen kapatıldı. Bu maden ocağında çalışan işçilerin tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Azim Uyar'a açtıkları davanın devam ettiği öğrenildi.

 

İki yıl öncede aynı ocakta sızıntı meydan geldi

 

Bunun yanı sıra, Ermenek'teki madende, 2012 yılında da yine su sızıntısının meydana geldiği saptandı. Saffet Uyar'ın o tarihte, şans eseri bu sızıntının farkına varan işçilerin dışarıya çıkmalarının ardından kuzeni Azim Uyar'dan yardım istediği de ileri sürüldü. Daha sonra hem başka madenlerden, hem de Azim Uyar'ın maden şirketinden getirilen pompalarda suyun çekildiği, ardından da tamir yoluna gidildiği öğrenildi.

 

ETİKETLER

karamani maden ocağısı sızıntısısaffet uyarkuzeniermenekişçiölümgöçükazim uyarbelediye başkanlığıakp

İlgili Haberler

29 Ekim resepsiyonu iptal edildi, Erdoğan Karaman'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Resepsiyonu'nun Karaman'daki maden kazası nedeniyle iptal edildiğini duyurdu

Karaman'a yardıma giden ahtapot yolda devrildi

Su tahliyesi yapabilen ahtapot aracı, sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 10 kilometre kala kaza yaptı

CHP'li Tanrıkulu: Karaman'da kapatılsın denilen müfettiş raporu para cezasına çevrildi mi?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Karaman'daki maden faciasıyla ilgili Meclis'e soru önergesi verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24