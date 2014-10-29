CHP'li Tanrıkulu: Karaman'da kapatılsın denilen müfettiş raporu para cezasına çevrildi mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in en son Haziran ayında denetimden geçtiğini söylediği Karaman'ın Ermenek İlçesi'ne bağlı Pamuklu Köyü yakınlarında su baskını sonucu 18 madencinin mahsur kaldıkları madenle ilgili müfettiş raporlarındaki ididaları Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, "Haziran/2014 yılındaki denetimlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri tarafından kapatılması yönünde rapor hazırlandığı ancak hazırlanan raporun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in talimatıyla değiştirilerek 9 bin TL. Para cezasına dönüştürüldüğü iddiası doğru mudur" diye sordu.

Tanrıkulu'nun Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

- Karaman'ın Ermenek İlçesi'ne bağlı Pamuklu Köyü yakınlarında su baskını sonucu 18-20 madencimizin mahsur kaldıkları madenin işletmeciliğini hangi firma yapmaktadır?

- Söz konusu maden 2014 yıl içerisinde hangi kurumlara bağlı hangi birimler tarafından denetlenmiştir?

- Hazırlanan tüm denetim raporlarının ıslak imzalı/imzalarlı tam metinleri nelerdir?

- 2014 yıl içerisinde yapılan denetimlerde madendeki eksiklikler nedeniyle işletmeci firmaya hangi cezalar uygulanmıştır?

- Madenin 2014 yılları içerisinde 3 kez su baskınına maruz kalmasına rağmen hiçbir önleyici tedbirin alınmamasının sorumluları kimlerdir?

- Madencilerin, işletme hakkına sahip firma yetkilileri tarafından ücretlerinde kesinti olmaması için öğle yemeklerini madende yemeye yönlendirildikleri iddiası doğru mudur?

- Madenin, Haziran/2014 yılındaki denetimlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri tarafından kapatılması yönünde rapor hazırlandığı ancak hazırlanan raporun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in talimatıyla değiştirilerek 9 bin TL. Para cezasına dönüştürüldüğü iddiası doğru mudur?

- İddia doğruysa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bakanlık Müfettişleri tarafından madenin kapatılması yönünde hazırlanan rapora hangi gerekçe ve nedenle müdahale etmiştir?

- Firma sahibinin AKP üyesi olduğu ve 2009 seçimlerinde de AKP’den Güneyyurt Belediyesi başkan adayı olduğu için mi kapatılması yönündeki Bakanlık rapora Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından müdahale edilmiştir?

- Bu İddialar doğruysa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in istifasını isteyecek misiniz?