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29 Ekim resepsiyonu iptal edildi, Erdoğan Karaman'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Resepsiyonu'nun Karaman'daki maden kazası nedeniyle iptal edildiğini duyurdu

29 Ekim 2014 12:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeni Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenmesi planlanan 29 Ekim resepsiyonunun, Karaman'daki maden kazası nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni binadaki tebrik töreninin ardından açıklama yaptı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bugün başbakanımız oraya geçecek. Ben de ardından yarım saat bir saat sonra ben de Karaman'a hareket edeceğim. Ben de orada olacağım. Ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Hala beklentimiz umudumuz kesilmiş değil. Arkadaşlarımız bakanlarımız orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Tekrar teşekkür ediyorum sağ olun.''

 

İstanbul ve İzmir'de kutlamalar iptal

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu akşam Boğaz'da yapacağı havai fişek, ışık ve lazer gösterileri Karaman'daki maden kazası nedeniyle iptal edildi. 

Büyükşehir'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı 91. yıldönümü kutlamaları Havai Fişek, Işık ve Lazer Gösterileri Karaman'da meydana gelen maden faciası nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Cumhuriyetin 91. yıl dönümü nedeniyle İzmir'de bu akşam gerçekleştirileceği duyurulan konserler ve havai fişek gösterileri Ermenek'te kömür ocağında işçilerin mahsur kalması nedeniyle iptal edildi.
      
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin 91. yıl dönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu akşam gerçekleştirileceği duyurulan konserler ve havai fişek gösterileri,  Ermenek'deki maden kazası nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Açıklamada, Cumhuriyete Saygı Fener Alayı yürüyüşünün ise planlandığı saatte gerçekleştirileceği ifade edildi.
 

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