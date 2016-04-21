Hükümetten ilk Karaman yorumu: Kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla suçlara suskun kalmamalıyız

Hükümetten Karaman’daki cinsel istismar davasıyla ilgili ilk yorum Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, Karaman’daki cinsel istismar davasındaki verilen kararı değerlendirerek, "Kim yanlış yapmış, suç işlemişse böylesine çirkin bir eylemde bulunmuşsa bunları mutlaka hukuka teslim etmeliyiz" dedi. Adalet Bakanı, “Kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla suçlar, ahlaksızlıklar, çirkinlikler konusunda suskun kalmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Trabzon İl Başkanlığı binasını ziyaret ederek parti mensuplarına seslendi. Başkanlık sistemini anlatan ve bu sistemi anlatamadıklarını kaydeden Bakan Bozdağ, “Türkiye’de mesele birinin başkan olması meselesi değildir. Türkiye’deki mesele bir sistem meselesidir. Başkanlık sistemi güçlü lider ister. Başkanlık sisteminde kaybede kaybede 20 sene koltuğunu korumak diye bir şey yoktur. Kaybeden kaybettiği gün gider, kazanan da en fazla 8 sene sonra gider. Başkanlık sistemi olduğu zaman asansör yaptırıp 2’inci kata asansörle çıkan genel başkanlar olmaz. Bu sistem geldiğinde yüzde 51’i alan başkan oluyor. Türkiye’de başkanlık sistemini her lider istemiştir, solcular hariç. Başkanlık sistemini biz anlatamadık, size de başkalarına da anlatamadık. İnşallah bunu milletimiz bir gün gerçekleştirecektir” dedi.

“Karaman’da yaşanan çok önemli bir hadise, çok çirkin ve kabul edilemez bir olay”

Karaman'da 10 erkek öğrenciye 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Muharrem B.’nin toplam 508 yıl, 3 ay hapse çarptırılmasını değerlendiren Bakan Bozdağ, “Mahkemenin karar verdiğini bende basından takip ettim. İlk duruşmada biten davada mahkeme herhangi bir indirime gitmedi.

Karaman’da yaşanan çok önemli bir hadise, çok çirkin ve kabul edilemez bir olay. Bu olay karşısında elbette herkes gibi hepimizin duyarlı olmasında fayda var. Bir daha Türkiye’de benzer hadiselerin yaşanmaması için de hepimizin alınması gereken tedbirler konusunda hassasiyet göstermesi gerekiyor.

Yargının verdiği karar somut bir olaya ilişkin bir karardır. Ama bu kararın ortaya çıkması, aldığı ceza bundan sonra benzer suçlar için caydırıcı bir etki yapacaktır. Ama sadece cezaların caydırıcılığı değil bunda yetmez aynı şekilde toplumsal bilincin de yüksek olmasında son derece büyük önem arz etmektedir.

Ben Trabzon’dan bir kere daha ifade etmek isterim ki, kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla suçlar, ahlaksızlıklar, çirkinlikler konusunda suskun kalmamalıyız. Kim yanlış yapmış, suç işlemişse böylesine çirkin bir eylemde bulunmuşsa bunları mutlaka hukuka teslim etmeliyiz. Yargıya çıkarmalı, hesap vermesini sağlamalıyız ki, bu tür ahlaksızlar böyle hadiselerin gizli kalmasından cesaretlenerek yeni ahlaksızlıklar yeni suçlar işlemesinler. Bu tür konularda işin üzerini açmaya, hukuka ve yargıya bu tür ahlaksızlık suçları işleyenleri çekinmeden teslim etmeye ihtiyacımız var.

Umarım böyle hadiseler bir daha olmaz. Ama olduğu zaman da mutlaka işin üzerini açmak ve hukuka hesap vermesini sağlamak hepimizin üzerine düşen vazifedir. Ayrıca da bu tür hadiselerin yaşanmaması için de pek çok başka tedbirleri elbette hükümet olarak ve aileler olarak almamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Davanın kısa sürmesini de değerlendiren Bakan Bozdağ, “Bu mahkemenin takdiridir. Mahkeme dosyayı tekemmül etmiş olduğu zaman böyle bir karar verebilir. Hepimiz mahkemenin bu kararına saygı duymalıyız” diye konuştu.