T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hükümetten ilk Karaman yorumu: Kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla suçlara suskun kalmamalıyız

"Davanın kısa sürmesi mahkemenin takdiridir"

21 Nisan 2016 05:20

Hükümetten Karaman’daki cinsel istismar davasıyla ilgili ilk yorum Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, Karaman’daki cinsel istismar davasındaki verilen kararı değerlendirerek, "Kim yanlış yapmış, suç işlemişse böylesine çirkin bir eylemde bulunmuşsa bunları mutlaka hukuka teslim etmeliyiz" dedi. Adalet Bakanı, “Kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla suçlar, ahlaksızlıklar, çirkinlikler konusunda suskun kalmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Trabzon İl Başkanlığı binasını ziyaret ederek parti mensuplarına seslendi. Başkanlık sistemini anlatan ve bu sistemi anlatamadıklarını kaydeden Bakan Bozdağ, “Türkiye’de mesele birinin başkan olması meselesi değildir. Türkiye’deki mesele bir sistem meselesidir. Başkanlık sistemi güçlü lider ister. Başkanlık sisteminde kaybede kaybede 20 sene koltuğunu korumak diye bir şey yoktur. Kaybeden kaybettiği gün gider, kazanan da en fazla 8 sene sonra gider. Başkanlık sistemi olduğu zaman asansör yaptırıp 2’inci kata asansörle çıkan genel başkanlar olmaz. Bu sistem geldiğinde yüzde 51’i alan başkan oluyor. Türkiye’de başkanlık sistemini her lider istemiştir, solcular hariç. Başkanlık sistemini biz anlatamadık, size de başkalarına da anlatamadık. İnşallah bunu milletimiz bir gün gerçekleştirecektir” dedi.

 

“Karaman’da yaşanan çok önemli bir hadise, çok çirkin ve kabul edilemez bir olay”

 

Karaman'da 10 erkek öğrenciye 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Muharrem B.’nin toplam 508 yıl, 3 ay hapse çarptırılmasını değerlendiren Bakan Bozdağ, “Mahkemenin karar verdiğini bende basından takip ettim. İlk duruşmada biten davada mahkeme herhangi bir indirime gitmedi.

Karaman’da yaşanan çok önemli bir hadise, çok çirkin ve kabul edilemez bir olay. Bu olay karşısında elbette herkes gibi hepimizin duyarlı olmasında fayda var. Bir daha Türkiye’de benzer hadiselerin yaşanmaması için de hepimizin alınması gereken tedbirler konusunda hassasiyet göstermesi gerekiyor.

Yargının verdiği karar somut bir olaya ilişkin bir karardır. Ama bu kararın ortaya çıkması, aldığı ceza bundan sonra benzer suçlar için caydırıcı bir etki yapacaktır. Ama sadece cezaların caydırıcılığı değil bunda yetmez aynı şekilde toplumsal bilincin de yüksek olmasında son derece büyük önem arz etmektedir.

Ben Trabzon’dan bir kere daha ifade etmek isterim ki, kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla suçlar, ahlaksızlıklar, çirkinlikler konusunda suskun kalmamalıyız. Kim yanlış yapmış, suç işlemişse böylesine çirkin bir eylemde bulunmuşsa bunları mutlaka hukuka teslim etmeliyiz. Yargıya çıkarmalı, hesap vermesini sağlamalıyız ki, bu tür ahlaksızlar böyle hadiselerin gizli kalmasından cesaretlenerek yeni ahlaksızlıklar yeni suçlar işlemesinler. Bu tür konularda işin üzerini açmaya, hukuka ve yargıya bu tür ahlaksızlık suçları işleyenleri çekinmeden teslim etmeye ihtiyacımız var.

Umarım böyle hadiseler bir daha olmaz. Ama olduğu zaman da mutlaka işin üzerini açmak ve hukuka hesap vermesini sağlamak hepimizin üzerine düşen vazifedir. Ayrıca da bu tür hadiselerin yaşanmaması için de pek çok başka tedbirleri elbette hükümet olarak ve aileler olarak almamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Davanın kısa sürmesini de değerlendiren Bakan Bozdağ, “Bu mahkemenin takdiridir. Mahkeme dosyayı tekemmül etmiş olduğu zaman böyle bir karar verebilir. Hepimiz mahkemenin bu kararına saygı duymalıyız” diye konuştu.

ETİKETLER

karamancinsel istismarmuharrem bensar vakfıkaimderbekir bozdağadalet bakanı

İlgili Haberler

Karaman'daki çocuklara cinsel istismar davasında Muharrem Büyüktürk'e 508 yıl 3 ay hapis cezası!

Avukatların kovuşturmanın Ensar Vakfı ve KAİMDER'i kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi

Çocuk istismarcısı Muharrem Büyüktürk: Karaman’daki KAİMDER ve Ensar yurtlarının tek sorumlusuydum

Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Karaman faili "KAİMDER ve Ensar Vakfı yurtlarının tek sorumlusuydum" dedi, kovuşturma genişletilmedi!

Muharrem Büyüktürk, 508 yıl 3 ay hapis cezası aldı

Karaman faili: Ensar da KAİMDER de istediğini aldı, arada beni kurban ettiler

Karaman'da tek celsede biten davada öğretmen "cinsel istismar" suçlamasından 508 yıl hapis cezası aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24