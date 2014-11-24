Sovyetlerin sonunu getiren Azerbaycan'ı bağımsızlığa götüren bölge; Karabağ

Thomas de Waal’ın, "Karabağ: Barış ve Savaş Yollarında Ermenistan ve Azerbaycan" kitabı Hrant Dink Vakfı tarafından Türkçe’ye çevrildi.

Kitap, Karabağ, Sovyetlerin güneyindeki iki cumhuriyetin, Ermenistan ve Azerbaycan’ı bağımsızlığa götüren, Sovyetler Birliği’nin sonunu getiren ve stratejik açıdan önemli bir bölgeyi on yıllarca sürecek bir çatışmaya sürükleyen bu ihtilafın içine nasıl düştüklerini anlatıyor. Bir yanıyla modern bir tarih çalışması olan kitap, bir yanıyla da siyasi bir analiz niteliği taşıyor.

Kitap, Güney Kafkasya’da yapılan pek çok seyahate, gerek bölgede gerek Moskova ve Washington’da doğrudan yazar tarafından gerçekleştirilen 120’yi aşkın görüşmeye ve Politbüro arşivlerine tarihi açıdan birincil kaynak oluyor.

25 Kasım’da Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kitabın tanıtım etkinliğine, kitabın yazarı Thomas de Waal konuşmacı olarak katılacak.