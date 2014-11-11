Kıbrıslı öykücüler iki dilli, tek kitapta buluştu

Kıbrıs'ın iki yakasındaki öykücüler, biraraya gelerek kendi dillerinde ve Türkçe-Yunanca çevirileriyle "Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öykü Antolojisi" adlı kitabı çıkardı.

Gerçekleştirilen bu projenin ardından "Ege'nin İki Yakasından Barış ve Edebiyat" buluşması etkinliğini gerçekleştirecek.

Defne (İstanbul) ve Dafni (Atina) Türk-Yunan Dernekleri'nin katkısıyla düzenlenen etkinlikte, kitabın çevirmenlerinden Lale Alatlı ile Yazar-Editör Feridun Andaç ve Gazeteci Celal Başlangıç'ın katılımıyla bir de söyleşi yapılacak.

14 Kasım 2014 Cuma günü saat 17.00 - 19.00 arasında Kadıköy'deki Akademi Kitapevi-Cafe'de gerçekleştirilecek buluşmada Kıbrıs'ın iki tarafını bir araya getiren ilk yapıt olan ve Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanlığı sponsorluğunda hazırlanıp basılan "Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk Öykü Antolojisi”nin yanı sıra Çevirmen Lale Alatlı'nın çevirmenliğini yaptığı Panos Ioannidis'in "Amerika '62" romanı da tanıtılacak.

Aynı zamanda Kıbrıs PEN Yazarlar Derneği Başkanlığını da yürüten Ioannidis'in "Amerika '62" romanının bir özelliği de yazarın kitabı bir Türk dostuna ithaf etmiş olması.

Türk-Yunan Defne Dernekleri'nin "Ege rüzgârının kucağında kavgaların, savaşların yıkıcılığından uzaklaşıp sanatın ve edebiyatın uzlaştırıcı diline seyreden bir yelkenli olmasını" dilediği buluşmada mini dinleti ve Ege lezzetlerinin tadımı da yer alacak.