Karaalioğlu'nun sitesi Arınç’ın açıklamasını “Bülent Ağabey’den manifesto” başlığıyla duyurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ilân-ı aşk etmesiyle bilinen iş adamı Ethem Sancak'a ait Star Medya Grubu'nun başkanlığı görevine son verildikten sonra NTV'de program yapmaya başlayan Mustafa Karaalioğlu'nun sahibi olduğu karar.com, eski Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın altı sayfalık açıklamasını “Bülent Ağabey’den manifesto” başlığıyla duyurdu.

Arınç, 29 Ocak'ta CNN Türk'te Taha Akyol'un hazırlayıp sunduğu "Eğrisi Doğrusu" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yönelik eleştirileri sonrası iktidar kanadından ve AKP'ye yakın medya tarafından gelen ağır suçlamalara sert yanıt verdi. Genel yayın yönetmenliğini Kasım 2014'te Star Grubu'ndaki operasyonda işine son verilen Mehmet Ocaktan'ın yaptığı karar.com, kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Arınç'ın sözlerinden Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın’a cevaben yazdığı "Genç arkadaşım dinle" göndermesini de manşet görseline taşıyarak Arınç'a destek mesajı verdi. Arınç'ın ''Söylediğim her sözün sonuna kadar arkasındayım'' sözüne yer verilen haberde, eski bakan Hüseyin Çelik'in, Arınç'ın açıklamasını Twitter hesabından paylaşmasına vurgu yapıldı.

Davutoğlu ve Gül'e yakınlığıyla

gündeme gelmişti

Karaalioğlu ve ekibinin hazırladığı 2014'te yayına başlayan karar.com, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla biliniyor. Zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirel yazı ve haberlerin de yer aldığı sitenin, aynı isimle yakın zamanda gazete olarak da yayına başlayacağı ileri sürülmüştü.

Arınç'ın Twitter'dan paylaştığı 6 sayfalık açıklaması şöyle:

Arınç neler söylemişti?

Eski Başbakan Yardımcı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, 29 Ocak'ta CNN Türk'te Taha Akyol'un hazırlayıp sunduğu "Eğrisi Doğrusu" programına katılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmenin içeriğini bilmediğini iddia etttiği Dolmabahçe Mutabakatı’ndan haberi olduğunu söylemişti.

Can Dündar ve Erdem Gül’e ‘ağır suçlamalar‘ yöneltildiğini belirten Arınç, “Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ve diğer konularla bağlantı kuruyorum böyle bir suçtan dolayı tutuklanması ceza verilmesi normalde mümkün değil. Bu, yargının içine düştüğü veya düşürüldüğü bir durumdur. Bundan kurtulmak lazım” diye konuşmuştu.

"Çözüm süreci adı değişerek yarından tezi yok başlatılmalı" diyen Arınç, "HDP'nin dışında aktör yoksa onu güçlendirmek gerektiğini" belirtmişti.

Arınç, hükümetin dış politikayı Meclis ile birlikte yürütmesi gerektiğini söylerken "Meydan mitinglerinde hamaset yaparak dış politika olmaz. Hamasetle tarih, şiir olur. Hamasete kapılıp aslanlar gibi çıkarsanız her an nota alabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

"Bir zaman troller diyorduk, meğer bunların kadın olanları da varmış. Onlara da bizim camiada troliçe diyorlar" diyen Arınç, şunları söyledi:

"Bizim camiada bunlar isim isim de biliniyor. Hatta bu troliçelerin bazıları başlarındaki o güzel örtüleriyle birlikte mesala sayın Başbakan bir gün Dolmabahçe ofisinde şöyle hanımını da almış Beşiktaş'ta bir yürüyelim demiş. Bir kitapçıya girmişler, kitapçıdan biraz kitap bakmışlar. Çıkmışlar bir kestaneciden kestane almışlar. Şöyle bir Sinanpaşa Cami'nin önünden Barboros Bulvarı'na doğru gitmişler... ertesi gün bu troliçelerden bir tanesi; 'Senin gittiğin kitabevi var ya. Taraf gazetesinin patronun bilmem ne yayınevi, yarın ertesi gün de Sözcü'ye gidersin.' Bunu bir Başbakan'a karşı söylüyorlar."