Hükümet Sözcüsü: Sayın Arınç'ın kişisel görüşleriyle ilgili söyleyecek sözümüz yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, selefi Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'ye yönelik eleştirileriyle ilgili olarak "Sayın Arınç tamamen kendi kişisel görüşlerini ortaya koymuştur. Bizim kişisel görüşleriyle ilgili söyleyeceklerimiz yoktur. Takdir kamuoyunundur" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Deniz sınırlarımızda 91 bin yasa dışı göçmen yakalandı. Türkiye 2,5 milyonu Suriyeli, 3 milyn göçmene ev sahipliği yapıyor. Maalesef bir taraftan savaşlar, bir taraftan iç çatışmalar, işgaller ve baskılar, dünyanın dört bir tarafından gelenler, göç yollarından birisi olarak istikamette bu rotadır. Bu rotada Türkiye önemli bir bölge ve maalesef ve yasadışı göç meselesiyle ciddi şekilde mücadele eden bir ülke. AB ve 5 ülkeyle geri kabul anlaşması imzalamış fakat henüz yürürlüğe girmemiştir.

Yasadışı göçmenlerin bir başka ayağı ise yabancı savaşçılar meselesidir. Türkiye 2015'te 3124 savaşçıyı sınır dışı etti. Yaklaşık 1745 kişiye de giriş yasağı koydu. 125 ülkeden 37 bin insana giriş yasağı kondu. Türkiye hem yasadışı göçle mücadele etmek hem de son derece tehlikeli bir şekilde yabancı savaşçılarla mücadele etmek mecburiyetindedir. Sınır güvenliği kanun tasarısı hazırlandı. Vakit kaybına maruz kalmamak için günü geldiğinde parlamentoya sevk edilmek üzere etkin koordinasyonun sağlanması için Bakanlar Kurulu yönetmeliği hazırlanmıştır. Önümüzdeki günlerde Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında bir çalışmayla insan kaçakçılığıyla ilgili düzenlemeler son haline getirilecektir.

Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler

Yine bugün gündeme gelen konu ise çalışma hayatında bir reform ve vaatler kapsamında ele alınacak güvenceli esneklik konusudur. Uzaktan çalışma, evden çalışma gibi konuların ele alındığı, kadınların, gençlerin ve engellilerin daha kolay iş bulmasını sağlayacak bir çalışma düzeni planlanıyor. Bugün detaylı bir şekilde sayın bakan tarafından paylaşıldı. Son rötuşlar yapılarak reform adımlarından birisi olarak parlamentoya gönderilecek.

Özellikle 2015’teki görüntülerden sonra AB’deki hassasiyetler çerçevesinde göçmenler konusuna ciddi bir duyarlılık oluşmuş, Türkiye ve AB yakın işbirliği kararı almıştır. Türkiye, AB’den vize serbestisini almış, AB ise Türkiye’den geri kabul anlaşmasını kabul etmiştir.

Bölgedeki çatışmalar

Başbakan’ın açıklaması vardı. Bölgede operasyonların sonuna gelindiğiyle ilgili. Teröristlerle ilgili çekirdek kadroya ulaşıldığı yönünde açıklaması vardı. Yeni bir güvenlik önlemleri paketinden bahsetti. Neler olacak?

Master planı açalım, terörle mücadelenin ekonomik ve sosyal boyutu. Terör örgütü tamamen etkisiz hale getirildikten sonra bütün olumsuzlukların telafi edilmesi. Maddi ve manevi zararların karşılanması, bölgede bahar havası içinde ekonomik ve sosyal kalkınma için tedbirlerin alınması. Bendenizin koordinasyonunda çalışmalarımız sürüyor. Bakan arkadaşlarımızla iki toplantı yaptık. İlgili güvenlik birimleriyle toplantı yaptık ve mesele son noktaya geldi. İnşallah bu Cuma Mardin ziyaretinde Sayın Başbakanımız bu eylem planını teferruatlı olarak halkımızla paylaşacak. Çok kısa bir sürede hem terörü bitireceğiz, yani parantezi kapatacağız, hem de halkımızın zararlarını telafi edip hızlı bir restorasyon sürecine gireceğiz. Esnaflarımızın, binaların, şehirlerin, sivil toplumun, çarşının telafi edilmesi için her türlü tedbirlerimizi alacağız. En kısa zamanda bölge terör örgütünden kaynaklanan bu ağır tahribatın faturasını bir kenara bırakıp yoluna devam edecek.

Arınç'ın eleştirileri

Bülent Arınç’ın değerlendirmeleri oldu. Bir kısım medyanın eleştirileri var. Nasıl görüyorsunuz?

Sayın Arınç tamamen kendi kişisel görüşlerini ortaya koymuştur. Bizim kişisel görüşleriyle ilgili söyleyeceklerimiz yoktur. Takdir kamuoyunundur.