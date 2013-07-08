İşte NTV Tarih'in yayımlanmayan Gezi Parkı sayısı

Gezi Parkı eylemlerini konu alan ve çıkan krizin ardından kapatılan NTV Tarih dergisinin Temmuz sayısı internet ortamında okuyucularıyla buluştu.

Gürsel Göncü’nün genel yayın yönetmenliğini yaptığı NTV Tarih dergisi, son sayısında Gezi Parkı eylemlerini işlediği ve kapağına Gezi Parkı temalı bir görsel çıkardığı için Doğuş Yayın Grubu'nda krize neden olmuştu.

Karar kapsamında derginin Temmuz sayısı da yayımlanmamıştı.

NTV Tarihin yeni sayısı www.yasarkenyazilantarih.com sitesinde okuyucularıyla buluştu.



CEO ve Genel Müdür de istifa etmişti



Gezi Parkı eylemlerini başta NTV haber kanalı olmak üzere yayın organlarında yeterince yansıtmamakla eleştirilen Doğuş Yayın Grubu’nun CEO’su Cem Aydın ay ortasında istifa etti. Ay sonunda da Doğuş Yayın Grubu Dergilerinden Sorumlu Genel Müdür Neyyire Özkan grup ile yollarını ayırdı.