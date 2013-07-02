Gürsel Göncü: NTV Tarih kapatılınca kalmak benim için kabul edilemez

Doğuş Yayın Grubu tarafından Gezi Parkı dosyası nedeniyle kapatılan NTV Tarih'in genel yayın yönetmenliğini yapan Gürsel Göncü istifa ettiğini açıkladı. "Bugüne kadar tek bir otorite ya da Doğuş grubu yönetiminden kimse arayıp müdahale etmemiştir bize. Bu ilk ve son oldu" diyen Göncü, derginin siyasi bir yayın olmadığının altını çizdikten sonra "Reel siyasetin her şeyi domine etmesi, Türkiye’nin esas ihtiyacı olan kaliteli medya ve yayınları etkiliyor" ifadesini kullandı. Gürsel Göncü, "NTV Tarih'in devam etmemesinin yazık olacağını düşünüyorum. Yayın hayatını sürdürmek için de elimden geleni yapacağım" dedi.

İşte Gürsel Göncü'nün Radikal'den Elif Ekinci'ye verdiği röportaj:

Çok olağandışı bir karar değil gerçi ama NTV Tarih’in Temmuz sayısını Gezi’ye ayırmaya nasıl karar vermiştiniz, nasıl gelişti olay, biraz anlatır mısınız?

NTV Tarih, gündeme düşen popüler konuların tarihi boyutlarını yansıtan bir dergi. Daha önce nasıl Dersim dosyası yaptıysak, 27 Mayıs dosyası yaptıysak, Muhteşem Yüzyıl ve Kanuni dosyası yaptıysak, bu kez de Gezi sayısı yaptık. Derginin tüm sabit köşeleri de dahil olmak üzere tüm sayıyı buna ayırdık çünkü takdir edersiniz ki Gezi çok majör bir hadiseydi, tüm Türkiye ’yi etkiledi. Bunun kararını ay başında verdik. Çok yaratıcı fikirler çıktı. Örneğin kapaktaki 3D sanatçısı Taha Altan’ın işi gibi. İki çizimi daha vardı içeride. Burası da gizli kapaklı şeylerin çevrildiği bir yer değil ki, herkesin haberi vardı aslında bu karardan. Yapılan sayfalar, yazılar her şey ortadaydı.

Size nasıl, ne zaman bildirildi karar?

Biz son güne kadar büyük heyecanla çalıştık. Dergiyi matbaaya göndereceğimiz gün bu hadise ortaya çıktı. Bu sayfalar, kapak vs. görülünce hızlıca böyle bir karara varıldı. Birkaç toplantıdan sonra da derginin bu sayısının yayınlanmayacağı bildirildi. Bunun üzerine ben de derginin zaten siyaseten pozisyon alan bir dergi olmadığını, kararın tekrar değerlendirilmesini istedim. Tekrar baktılar ve sonunda kararları değişmedi; basılmayacağını söylediler. Buna rağmen ekipçe son ana kadar basılacakmış gibi çalıştık. Tashihler yapıldı, gece geç saatlere kadar çalıştık. Mükemmel haliye matbaaya yolladık. Ertesi gün derginin yayının tamamen durdurulduğu bildirildi.

Ekip nasıl tepki verdi?

Bugüne kadar tek bir otorite ya da Doğuş grubu yönetiminden kimse arayıp müdahale etmemiştir bize. Bu ilk ve son oldu. Çok üzüldü tabii herkes. Biz siyaseten hareket eden, muhalif olmak gibi bir derdi olan bir dergi değiliz. Bu sayıda, özel bir sayı olması hasebiyle, Gezi’nin 19 gününün saat saat dönüm noktalarının yer aldığı bir dosya vardı. Tarihe not düşmek amacıyla yapmıştık. Çok emek verdik, herkes çok üzgün dolayısıyla.

Siz nasıl okuyorsunuz peki bu kararı?

Türkiye’ye mal olmuş bir derginin yayının bu şekilde sona ermesi çok yazık. Bu ülkenin yöneticileri her şeyi bu kadar siyaseten okumasaydı, bu kadar siyaset endeksli bir hayata zorlamasalardı bizleri, barış içinde ve çok daha normalize bir şekilde yaşardık. Reel siyasetin her şeyi domine etmesi, Türkiye’nin esas ihtiyacı olan kaliteli medya ve yayınları etkiliyor. Bu çok umut kırıcı.

İçeriğin okuyucuya ulaşması için nasıl bir yol izleyeceksiniz?

İnternet ortamında, mümkün olduğunca herkese ulaşmasını sağlamak istiyorum ben, şahsen. Çünkü bu sayı önemli bir sayıydı, referans oluşturacak, kaynak olarak kalacak bir sayıydı. Bundan sonra da, hemen değil belki ama, ekiple ve birlikte çalıştığımız hocalarla, bu potansiyeli tekrar başka bir isim altında sürdürmek arzusundayız. Çünkü NTV Tarih sadece Doğuş grubunun dergisi değil, Türkiye’nin markasıydı. Ayda ortalama 35 bin gibi bir satış rakamına ulaşıyordu. Bu Türkiye için ciddi bir rakamdı. İnsanların biriktirdiği, arşivlediği bir dergi olmuştu NTV Tarih. Solcu, sağcı, liberal, İslamcı vs. farklı katmanlardan birçok okuru vardı. Ben devam etmemesinin yazık olacağını düşünüyorum. Yayın hayatını sürdürmek için de elimden geleni yapacağım. Bunu da özel olarak, Doğuş grubuyla sürtüşmek ya da çatışmak için yapmıyorum; sadece insanlara ulaşması gibi bir gayem var.

“NTV Tarih zaten kapanacaktı” diye de konuşuluyor şimdi. Var mıydı böyle bir durum?

Yoktu öyle bir durum, yanlış bir duyum bu. NTV Tarih, reklam geliri çok cüzi olan, satış geliriyle yaşayan nadir dergilerden biriydi. Kâr ediyordu. Zaten 35 bin satış rakamıyla kâr etmemesi düşünülemez, bunu ticari olarak da izah etmek imkansız.

Derginin yayını durduruldu ancak sizin istifa ya da işten çıkarılma haberinizi almadık...

Dergi kapatıldığı için, kalmak gibi bir şey benim için kabul edilemez, istifamı bildirdim. Ama ekipteki arkadaşlarım ne yapar bilemiyorum, ailesi, çoluğu çucuğu olan insanlar...