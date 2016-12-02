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Kültür-Sanat

'Kalandar Soğuğu' Los Angeles'ta gösterildi

Yönetmenliğini Mustafa Kara'nın üstlendiği film, Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçilmişti

02 Aralık 2016 18:50

Amerika'da yapılan 89. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Yabancı Film Dalı'nda Türkiye'nin adayı olarak seçilen 'Kalandar Soğuğu' filmi, Los Angeles’ta düzenlenen özel bir gösterimle Hollywood’a sunuldu.

Yönetmenliğini Mustafa Kara’nın, yapımcılığını Nermin Aytekin’in üstlendiği filmin özel gösterimine ABD’li birçok sinema yapımcısı ve sinema eleştirmeni katıldı. Mustafa Kara’nın ve Nermin Aytekin’in ev sahipliği yaptığı gösterime Defne Samyeli ve Özgür Teke gibi Türk oyuncular ile Sait Yardımcı ve Mevlüt Akkaya gibi Türk yapımcılar da destek olarak katıldı.

Filmin fragmanı şöyle:

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