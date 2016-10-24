"Kalandar Soğuğu" filmi İsrail'den iki ödülle döndü

Yönetmenliğini Mustafa Kara'nın üstlendiği "Kalandar Soğuğu" filmi, İsrail'de düzenlenen 32. Hayfa Film Festivali'nden iki ödülle döndü.

NTV'de yer alan habere göre, uluslararası ve ulusal festivallerde çok sayıda ödül kazanan film, festivalin Türkiye, Fransa, İspanya ve Yunanistan'dan filmlerin yarıştığı Akdeniz ülkeleri kategorisinde, "Golden Anchor En İyi Film" ödülüne layık görüldü. Film ayrıca, Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Birliğine ait, "FEDEORA En İyi Film" ödülünün de sahibi oldu.

Amerika'da yapılacak 89. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Yabancı Film Dalı'nda, Türkiye'nin adayı olarak da seçilen filmin yapımcılığını Nermin Aytekin üstlendi.

Mustafa Kara'nın, Bilal Sert ile senaryosunu kaleme aldığı film, insan-doğa ilişkisini arka fona alarak kişisel bir mücadeleyi anlatıyor.

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu, dünya prömiyerini Tokyo'da gerçekleştiren ve katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül alan filmde, Haydar Şişman, Nuray Yeşilaraz, Hanife Kara ile İbrahim Kuvvet rol aldı.