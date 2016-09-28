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Kültür-Sanat

Türkiye'nin Oscar aday adayı belli oldu

Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen filmde; Haydar Şişman, Nuray Yeşilaraz, Hanife Kara ile İbrahim Kuvvet rol aldı

28 Eylül 2016 14:29

Yönetmenliğini Mustafa Kara'nın üstlendiği 'Kalandar Soğuğu' filmi Türkiye'nin Oscar aday adayı olarak seçildi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve TurizmBakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 89. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Yabancı Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi.

​Başvuran 9 filmin değerlendirildiği kurulda, Mustafa Kara'nın 'Kalandar Soğuğu' Oscar adayı oldu.

Kara'nın Bilal Sert ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı film, insan-doğa ilişkisini arka fona alarak kişisel bir mücadeleyi ele alıyor. Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen filmde; Haydar Şişman, Nuray Yeşilaraz, Hanife Kara ile İbrahim Kuvvet rol aldı.

 

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