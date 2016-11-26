Kalandar Soğuğu'na 3 dalda ödül

Amerika'da yapılacak 89. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Yabancı Film Dalı'nda Türkiye'nin adayı olarak da seçilen "Kalandar Soğuğu" filmi, Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenen törende, "En İyi Film", "En iyi Görüntü Yönetmeni" ve "İlk APSA Yeni Sinema" ödüllerinin sahibi oldu.

Film alanında hızlı gelişen Asya Pasifik'te, kültürel çeşitliliği ve sinematik mükemmelliği tanıma, tanıtma ve ödüllendirme amaçlı düzenlenen APSA'da, En İyi Film ödülü Kalandar Soğuğu'na verildi.

Cevahir Şahin ve Kürşat Üresin, Kalandar Soğuğu ile En İyi Görüntü Yönetmeni ödülüne layık görülürken, filmin yönetmeni Mustafa Kara ayrıca NETPAC ve Griffith Film Okulu tarafından sunulan Genç Sinema Ödülü'nün sahibi oldu.

Yönetmen Kara yaptığı açıklamada, "Büyük bir başarı bu. Çok büyük bir organizasyon ve bu yıl ödülü veren jüri başkanı Midnight Express'in (Geceyarısı Ekspresi) yapımcılarından David Puttnam'dı" dedi.

Puttnam'ın ödül vermeden önce hayata ve sinemayla kurduğu bağa ilişkin bir konuşma yaptığını kaydeden Kara, şöyle devam etti:

"Ben de sahneye çıkıp ödülü alacağım zaman, 'Bir sinemacının ve bir yönetmenin en önemli, asli görevlerinden birisi, hakikate yaklaşabilmek için insanlara samimi, dürüst, abartılmayan bir hikaye sunmak ya da hakikatten bahsetmektir. Ne tuhaf bir tesadüf ve hayatın cilvesidir ki Midnight Express'in yapımcısı yıllar sonra, bu kadar hakiki, gerçek bir filmle karşılaştığını söylediği bir Türk yönetmene ödül vermek zorunda kaldı. Bu da ona hayatın bir sürprizi oldu' dedim. Sonra aşağı indiğinde biraz konuştuk. Yıllar sonra onun da bir tür özür dilediğini, haklı olduğumuzu ve kırılmadığını söyledi."

Geçmiş yıllarda APSA Jüri Başkanlığı yapmış beş seçkin ve ünlü üyenin bulunduğu 2016 APSA Uluslararası Jürisinde, başkanlığı üstlenen Lord Puttnam'ın yanı sıra Busan Uluslararası Film Festivali ortak kurucusu ve Başkanı Kim Dong-Ho, Hong Konglu yapımcı Nansun Shi, Altın Palmiye ve Akademi-ödüllü Avustralyalı yapımcı Jan Chapman ve Hintli sinemacı Shyam Benegal yer aldı.

Ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödül alan film, ABD'de düzenlenen Asya Dünyası Film Festivali'nde "En iyi Yönetmen" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görülmüş, Almanya'da düzenlenen "Hamburg Film Festivali"nin Kaleideskop bölümünde "En İyi Film", İsrail'de düzenlenen "32. Hayfa Film Festivali"nde ise "Golden Anchor En İyi Film" ve "FEDEORA En İyi Film" ödüllerini almıştı.

Mustafa Kara'nın, Bilal Sert ile senaryosunu kaleme aldığı film, insan doğa ilişkisini arka fona alarak kişisel bir mücadeleyi anlatıyor.

Dünya prömiyerini Tokyo'da gerçekleştiren ve katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül alan filmde, Haydar Şişman, Nuray Yeşilaraz, Hanife Kara ile İbrahim Kuvvet rol alıyor.