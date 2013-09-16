Kalamış Yat Limanı özelleştiriliyor

Türkiye'nin en büyük marinası Kalamış için özelleştirme süreci başadı. İhale hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı ifade edilirken, ekim ayı sonuna kadar ihale ilânına çıkılmasının plânlanldığı açıkladı. Koç Holding bünyesinde işletiletn marinanın bu yılın sonuna kadar özelleştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Kalamış-Fenerbahçe Yat Limanı’na ilişkin mayıs ayında Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) kararının çıktığını hatırlatan Maliye Bakanlığı kaynakları, iki ay sonrasında tekliflerin alınabileceğini söyledi.

Milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, marinalarla yaklaşık 15 yıldır işletmesini yapan Koç Grubu’na bağlı Setur şirketinin yanı sıra Ülker ve Doğuş grupları da yakından ilgileniyor. 25 yıl süreyle işletme hakkı devrinin verileceği Kalamış’ta özelleştirme süreci tamamlanmadığı için işletmeci şirket Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ecrimisil ödüyor. İmar planı çalışması sonrasında kapasitesi büyüyen marinanın değerinin katlandığı ve özelleştirmede yüksek bir bedelin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Yerli ve yabancı tâlip var

Kalamış Yat Limanı’yla ilgili ihale süreci dört ay önce ÖYK kararının resmi gazete’de yayımlanmasının ardından başlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyeleri’ne kapasite artışının olduğu imar planları gönderilmişti.1987 yılında hizmete açılan Türkiye’nin en büyük marinası olan Kalamış ve Fenerbahçe Marinaları, Aralık 1998’de işletmeci şirketin hisselerinin tamamının devralınması ile Setur Marinaları zincirine katılmıştı. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile imar planı onaylanan Kalamış-Fenerbahçe Yat Limanı’nın yeni düzenleme ile kapasitesi de büyümüş oldu. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalardan edinilen bilgilere göre, özelleştirme süreci ile yerli şirketlerin yanı sıra çok sayıda yabancı şirket de ilgileniyor.

435 bin metrekare yüzölçünü

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’na ilişkin yayınlanan ÖYK kararına göre marina alanı oldukça büyük. Kalamış-Fener Caddesi mevkiinde bulunan iki adet yat limanı olan yerin toplam alanı 435 bin 128 metrekareyi buluyor.