T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kalamış Yat Limanı özelleştiriliyor

Koç Holding bünyesinde işletilen Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirme kapsamına alındığı bildirildi. Kalamış marinasının ekim ayında ihaleye açılması bekleniyor

16 Eylül 2013 17:13

Türkiye'nin en büyük marinası Kalamış için özelleştirme süreci başadı. İhale hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı ifade edilirken, ekim ayı sonuna kadar ihale ilânına çıkılmasının plânlanldığı açıkladı. Koç Holding bünyesinde işletiletn marinanın bu yılın sonuna kadar özelleştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Kalamış-Fenerbahçe Yat Limanı’na ilişkin mayıs ayında Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) kararının çıktığını hatırlatan Maliye Bakanlığı kaynakları, iki ay sonrasında tekliflerin alınabileceğini söyledi.

Milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, marinalarla yaklaşık 15 yıldır işletmesini yapan Koç Grubu’na bağlı Setur şirketinin yanı sıra Ülker ve Doğuş grupları da yakından ilgileniyor. 25 yıl süreyle işletme hakkı devrinin verileceği Kalamış’ta özelleştirme süreci tamamlanmadığı için işletmeci şirket Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ecrimisil ödüyor. İmar planı çalışması sonrasında kapasitesi büyüyen marinanın değerinin katlandığı ve özelleştirmede yüksek bir bedelin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

 

Yerli ve yabancı tâlip var

 

Kalamış Yat Limanı’yla ilgili ihale süreci dört ay önce ÖYK kararının resmi gazete’de yayımlanmasının ardından başlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyeleri’ne kapasite artışının olduğu imar planları gönderilmişti.1987 yılında hizmete açılan Türkiye’nin en büyük marinası olan Kalamış ve Fenerbahçe Marinaları, Aralık 1998’de işletmeci şirketin hisselerinin tamamının  devralınması ile Setur Marinaları zincirine katılmıştı. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile imar planı onaylanan Kalamış-Fenerbahçe Yat Limanı’nın yeni düzenleme ile kapasitesi de büyümüş oldu. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalardan edinilen bilgilere göre, özelleştirme süreci ile yerli şirketlerin yanı sıra çok sayıda yabancı şirket de ilgileniyor.

 

435 bin metrekare yüzölçünü 

 

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’na ilişkin yayınlanan ÖYK kararına göre marina alanı oldukça büyük. Kalamış-Fener Caddesi mevkiinde bulunan iki adet yat limanı olan yerin toplam alanı 435 bin 128 metrekareyi buluyor.

ETİKETLER

koç holdingkalamış yat limanıkalamış marinasıözelleştirmeözelleştirme yüksek kurulumaliye bakanlığı

İlgili Haberler

'Maliye'nin Koç raporunda vergi kaçakçılığına dair ciddi emareler var'

Koç Grubu'na ait enerji şirketlerine ait baskının önünü açan raporun, Gezi Parkı olayları sonrası hazırlandığı iddia etti. Raporda söz konusu şirketlerde vergi kaçakçılığı yapıldığı öne sürülüyor

Başbakanlık, Koç Grubu'nun kazandığı Milli gemi ihalesini iptal etti

Başbakanlık,Koç Grubu’na ait RMK Marine’nin kazandığı 1.1 milyar Euro’luk Milli savaş gemisi ihalesini iptal etti

Koç Vakfı’ndan Kutluğ Ataman’ın 'Gezi' iddiasına cevap geldi

Koç Vakfı’nın eserini Gezi olayları nedeniyle almadığını öne süren Kutluğ Ataman’a yanıt geldi. Koç Vakfı, Ataman’ın iddiasının asılsız olduğunu açıkladı

Koç Grubu’nun ardından TMMOB’a da vergi incelemesi

Maliye, Koç grubunun ardından, Gezi eylemlerine destek veren TMMOB'a İnşaat Mühendisleri Odası hakkında inceleme başlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24