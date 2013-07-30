'Maliye'nin Koç raporunda vergi kaçakçılığına dair ciddi emareler var'

Gezi Parkı olayları sırasında, sahibi olduğu Divan Otel'in kapılarını göstericilere açarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çeken Koç Grubu'na ait TÜPRAŞ, Opet ve Aygaz şirketlerine Maliye tarafından düzenlenen baskın, ekonomi dünyasının gündemine oturdu. Taraf'ın iddiasına göre, "Gezi Parkı olayları sonrası harekete geçen Maliye, Koç şirketlerinde vergi kaçırmaya ilişkin güçlü emareler var diye ön rapor hazırladı."

İş dünyasını sarsan ve borsadaki Koç Grubu şirketlerinin değerini üç günde 6 milyar lira eriten vergi baskınına gerekçe gösterilen ön raporun ayrıntıları netleşti. Buna göre, “aramalı mahkeme kararı”nın çıkarılmasında rol oynayan ön raporda, Koç Grubu’nun üç şirketinde vergi kaçırıldığına yönelik güçlü emarelerin olduğuna ilişkin tespitlerin olduğu iddiasına yer verildi. Raporda ayrıca, belgelerin karartılması riskinden de bahsedildi. Söz konusu rapor doğrultusunda, mahkeme, “aramalı vergi incelemesine“ yönelik karar verdi.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay’ın haberine göre, Koç Grubu’na yönelik baskının hazırlık aşaması şöyle:

Her şirkete ihbar mektubu

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın, Koç Grubu’nun TÜPRAŞ, Opet ve Aygaz şirketlerine yönelik düzenlediği operasyondan önce, söz konusu üç şirketle ilgili “ön rapor” hazırladığı ortaya çıktı. Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2012 yılı başından bu yana Denetim Kurulu Başkanlığı’na binlerce şirket hakkında ihbar mektubu geldi. Bu mektupların arasında Koç Grubu’na yönelik mektuplar da yer aldı. Başkanlık, Koç Grubu’nun şirketleri hakkındaki ihbarları değerlendirmek için vergi müfettişlerini görevlendirdi.

Müfettiş rapor hazırladı

İhbar mektuplarını değerlendirmeye alan vergi müfettişi, iddialarla ilgili bir ön inceleme yaptı. İnceleme sonucunda bir rapor hazırlanarak, başkanlığa sunuldu. Raporda, akaryakıt üretimi, ithalatı ve satışı konusunda, vergi kaçırıldığına yönelik ciddi emarelerin olduğuna ilişkin tespitlerin olduğu iddiasına yer verildi. Ayrıca aynı raporda, grubun çok güçlü olduğu, dolaysıyla delillerin karartılması şüphesinin bulunduğu da öne sürüldü. Bu görüşler doğrultusunda, incelemenin “aramalı” şekilde gerçekleştirilmesinde fayda olduğu vurgulandı.

Hâkim gördü ‘Arayın’ dedi

Vergi müfettişi tarafından hazırlanan ön rapor, mahkemeye sunuldu. Vergi Denetim Kurulu, ön raporda yer alan tespitleri gerekçe göstererek, aramalı inceleme talebinde bulundu. Mahkeme de talebi yerinde görerek, aramalı inceleme kararı verdi. Böylece, rutin olarak yerine getirilebilecek bir inceleme, ön rapor ve mahkeme kararı ile birlikte operasyona dönüşmüş oldu.

Rapor Gezi sonrası çıktı

Maliye Bakanlığı’nın mahkemeye sunduğu ve aramalı baskın yapılmasına neden olan “Ön İnceleme Raporu”, Gezi Parkı eylemlerinin ardından düzenlendi. Raporda, özet olarak şu talepler yer aldı: “Tüpraş, Aygaz ve Opet hakkında (...) kişi ve kişiler tarafından Denetim Kurulu Başkanlığı’na gönderilen ihbar dilekçesinde, adı geçen şirketlerin vergi kaçırdıklarına ilişkin iddialar, tarafımızca da yeterli görülmüştür. Bu nedenle söz konusu vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve incelemenin kısa sürede sonuçlanması (üç ay) için ilgili mükellefler nezdinde, müfettişliğimiz tarafından ARAMALI İNCELEME yapılmasına karar verilmiş olup, adı geçen mükellefler nezdinde aramalı inceleme yapılması için, gerekli olan iznin mahkemeniz tarafından verilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim.”