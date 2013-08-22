Koç Grubu’nun ardından TMMOB’a da vergi incelemesi

Gezi Parkı olaylarının ardından yetki ve gelirleri TBMM'den geçirilen bir düzenlemeyle kısıtlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) şimdi de vergi incelemesi geldi. Taraf gazetesindeki habere göre, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı müfettişler Gezi eylemlerine destek veren, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın meslek odası üyeliği hakkında soruşturma açan TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) hakkında vergi incelemesi başlattı. İnceleme kararı ile birlikte, İnşaat Mühendisleri Odası ilk kez vergi yönünden mercek altına alınmış olacak.

Resmi yazıyla bildirildi

İnşaat Mühendisleri Odası’na yönelik başlatılan vergi incelemesi, Maliye Bakanlığı tarafından geçen hafta odaya tebliğ edildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca odaya gönderilen resmi tebligatta, odanın 2010 yılı hesaplarıyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek, 15 gün içinde odaya ait gelir, gider kayıtlarının, fatura, senet, bordo ve makbuzların başkanlığa iletilmesi istendi. Oda yönetimi bu kapsamda yaklaşık bir haftadır kayıt topluyor.

Yazıya göre, incelemenin diğer yılları kapsayıp kapsamayacağı bilinmiyor. Bu konudaki kararı Vergi Denetim Kurulu verecek. Ayrıca incelemenin bir ihbar sonucu mu yapıldığı konusunda da net bir bilgi verilmedi. İncelemenin evrakların teslim edilmesinin ardından İnşaat Mühendisleri Odası’nda devam edeceği tahmin ediliyor.

Bayraktar’a meslek odası üyeliği soruşturması başlatmıştı

Vergi Denetim Kurulu tarafından vergi incelemesi başlatılan İMO, bir süredir hükümet ile gerginlik yaşıyor. Özelikle Meclis’in son haftasında kabul edilen torba yasaya gece yarısı eklenen bir hüküm ile odanın yetki ve gelirleri tırpanlanmıştı. Odanın büyük tepki gösterdiği bu düzenleme sonrasında, inşaat mühendisleri ile Çevre Bakanlığı arasında sert açıklamalar yapıldı. Oda, bu gelişmeler üzerine inşaat mühendisi olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında meslek odalığı üyeliği hakkında soruşturma açma kararı verdi. İnşaat Mühendisleri Odası, Gezi eylemleri nedeniyle de hükümet ile ters düşmüştü. Bu süreçte de, odanın eylemlere destek vermesi hükümet nezdinde sert tepkilere neden olmuştu.

Maliye: Rutin İnceleme

Maliye Bakanlığı kaynakları, İnşaat Mühendisleri Odası hakkında başlatılan vergi incelemesinin, rutin inceleme olduğunu belirterek, Gezi eylemi ile bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi. Maliye kaynakları, incelemenin daha önceden yapılan program dâhilinde başlatıldığını kaydetti.