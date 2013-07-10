T24 LogoT24 Logo
Gündem

TMMOB'a 'yetki kısıtlaması' operasyonu

Gezi Parkı eylemlerini destekleyen TMMOB'nin 'harita, plan, etüt ve projelerine belli parasal bedel karşılığında verdiği vize yetkisi' son dakikada verilen önergeyle iptal edildi

10 Temmuz 2013 09:01

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; TBMM Genel Kurulu’nda, Taksim Gezi Parkı eylemlerini destekleyen ve göstericilere sahip çıkan  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) “harita, plan, etüt ve projelerine” belli parasal bedel karşılığında verdiği vize yetkisi son dakika önergesiyle elinden alındı. TMMOB’u ayakta tutan gelir ve yetkilerin alınmasına sert tepki gösteren CHP, hükümeti suçlayarak, “Gezi’nin intikamını alıyorsunuz” dedi.
 

Önerge verildi

 
Genel Kurul’da “Torba Yasa Teklifi” görüşülürken hükümet Gezi olaylarını destekleyen TMMOB’un yetki ve gelirlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrini öngören bir son dakika önergesi verdi. Önergede, “Harita, plan, etüt ve projeler, idare ve ilgili kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez” ifadeleri yer aldı.
 

İmza itirazı

 
CHP başta olmak üzere muhalefet partileri öncelikle 500 kelimeden fazla önergenin TBMM Genel Kurulu’nda özetlenerek okutulmasına itiraz etti. Madde gerekçesinin özetlenebileceğini maddenin özetlenmesinin sözkonusu olamayacağını savunan muhalefet, özet metninde de önerge sahiplerinin imzasının bulunmamasına da itiraz etti.
Muhalefetin özet metin için “Korsan metin” eleştirisi üzerine Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş komisyon sıralarına giderek metni imzaladı. Muhalefet bu uygulamaya da sert tepki gösterdi.
Muhalefet ayrıca önerge metninin içeriğine itiraz ederek TMMOB’dan intikam alındığını savundu. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “TMMOB’u Gezi eylemlerini destekledikleri için cezalandırıyorsunuz. Bu önergeyle Gezi’nin faturasını TMMOB’a çıkarıyor hükümet. Gezi Parkı nedeniyle Hükûmetin cadı avı operasyonunun bir uzantısı, bir parçasıdır bu. Gezi’nin intikamını alıyorsunuz. Toplumu kutuplaştırmanın peşindesiniz” diye konuştu.
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ise, 500 sivil toplum örgütlerinin budanmasının doğru olmadığını savundu.

ETİKETLER

tmmobgezi parkıgözaltıhükümetkısıtlamayetkiiptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24