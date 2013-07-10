TMMOB'a 'yetki kısıtlaması' operasyonu

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; TBMM Genel Kurulu’nda, Taksim Gezi Parkı eylemlerini destekleyen ve göstericilere sahip çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) “harita, plan, etüt ve projelerine” belli parasal bedel karşılığında verdiği vize yetkisi son dakika önergesiyle elinden alındı. TMMOB’u ayakta tutan gelir ve yetkilerin alınmasına sert tepki gösteren CHP, hükümeti suçlayarak, “Gezi’nin intikamını alıyorsunuz” dedi.

Önerge verildi

Genel Kurul’da “Torba Yasa Teklifi” görüşülürken hükümet Gezi olaylarını destekleyen TMMOB’un yetki ve gelirlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrini öngören bir son dakika önergesi verdi. Önergede, “Harita, plan, etüt ve projeler, idare ve ilgili kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez” ifadeleri yer aldı.

İmza itirazı

CHP başta olmak üzere muhalefet partileri öncelikle 500 kelimeden fazla önergenin TBMM Genel Kurulu’nda özetlenerek okutulmasına itiraz etti. Madde gerekçesinin özetlenebileceğini maddenin özetlenmesinin sözkonusu olamayacağını savunan muhalefet, özet metninde de önerge sahiplerinin imzasının bulunmamasına da itiraz etti.

Muhalefetin özet metin için “Korsan metin” eleştirisi üzerine Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş komisyon sıralarına giderek metni imzaladı. Muhalefet bu uygulamaya da sert tepki gösterdi.

Muhalefet ayrıca önerge metninin içeriğine itiraz ederek TMMOB’dan intikam alındığını savundu. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “TMMOB’u Gezi eylemlerini destekledikleri için cezalandırıyorsunuz. Bu önergeyle Gezi’nin faturasını TMMOB’a çıkarıyor hükümet. Gezi Parkı nedeniyle Hükûmetin cadı avı operasyonunun bir uzantısı, bir parçasıdır bu. Gezi’nin intikamını alıyorsunuz. Toplumu kutuplaştırmanın peşindesiniz” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ise, 500 sivil toplum örgütlerinin budanmasının doğru olmadığını savundu.