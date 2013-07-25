Koç'un TÜPRAŞ, Aygaz ve OPET'ine yapılan baskın, hisseleri aşağı çekti!

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin gazlı müdahalesinden kaçanlara Divan Oteli'nin kapılarını açtığı için Başbakan Tayyip Erdoğan'dan sert tepki gören Koç Grubu'nun amiral gemisi TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.), Aygaz ve OPET’e Maliye müfettişleri ve polis ekipleri tarafından dün vergi ve kaçak akaryakıt denetimleri yapıldı. Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut, “Bu EPDK yetkililerinin yaptığı fiziki envanter denetimidir. Rutin ve rutin dışı incelemeler her zaman yapılır” derken, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) yetkilileri “Bu denetim rutin değil, bizim dışımızdadır” açıklamasında bulundu. Koç Grubu’na ait şirketlere yapılan baskının ardından Borsa İstanbul’da (BİST)TÜPRAŞ ve Koç Holding hisseleri günü düşüşle tamamlarken, bugün de hisselerdeki düşüş devam etti.

Türkiye'nin en değerli şirketi olarak görülen ve Koç Holding'in sahibi olduğu TÜPRAŞ'a mahkemeden alınan kararla baskın düzenledi. Mahkeme kararı ile dün (24 Temmuz 2013) yapılan baskına 20 polis ve akaryakıt uzmanlarının katıldığı bildirildi. Sabah 08:00 sıralarında başladığı öğrenilen baskının kaçak akaryakıt iddiaları üzerine yapıldığı belirtildi.

TÜPRAŞ: Her zaman yapılıyor

TÜPRAŞ, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı “Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu” listesinde yıllardır liste başında yer alıyor.

TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut, Maliye ve polis ekiplerinin TÜPRAŞ'ta inceleme yaptığına yönelik soruları üzerine “Bu EPDK yetkililerinin yaptığı fiziki envanter denetimidir. Her zamanki gibi yapılıyor. Her zaman bu denetimler bi grup halinde yapılır” dedi.

Ancak enerji yetkilileri, “Bu EPDK’nın programlı denetim çalışmaları kapsamında değildir. Maliye ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen bir vergi incelemesidir” diye konuştu.

Kocaeli Valisi: Mali açıdan TÜPRAŞ'a inceleme başlatıldı

Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Ankara'dan gelen ekiplerin, mali açıdan TÜPRAŞ’ta inceleme başlattığını söyledi.

Topaca, yaptığı açıklamada, olayın ayrıntısına ilişkin bilgilerinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“İlimiz açısından önemli bir şirket. Böyle bir denetimin olması normal. Temennimiz, denetim sonuçlarından da olumsuz bir şeyin çıkmaması. Önümüzdeki günlerde denetim sonuçları çıktıktan sonra bir açıklama yapabiliriz.”

TÜPRAŞ ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

TÜPRAŞ ve Maliye Bakanlığı, akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaptı.

TÜPRAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından şirketimiz nezdinde akaryakıt hammadde, mamul, yarı mamul, marker, madeni yağ ve diğer ürünlerle ilgili fiili envanter, marker denetimi ve vergi incelemesine başlanmıştır. Konuyla ilgili özel durum açıklaması yapılmasını gerektiren gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.”

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise şöyle:

“Bugün medya organlarında Maliye ekiplerince bazı vergi mükelleflerinin işyerlerinde emniyet birimleri ile birlikte denetim yapıldığına dair haberlere yer verilmiştir. Bu çerçevede bu açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.

Vergi Denetim Kurulunca, mahkeme kararına dayanarak, bazı mükelleflerin kanuni merkezlerinde aramalı inceleme faaliyeti yürütülmekte olup, bu hususta Vergi Usul Kanununun Vergi Mahremiyetini düzenleyen 5'inci maddesi hükümlerine göre detaylı bilgi verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla 05/02/2013 tarihinde yürürlüğe giren "Vergi Denetim Kurulu 2013 Genel Çalışma Planı" nda, 2013 yılı içerisinde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin genel stratejiler belirlenmiş olup, bir çok sektörde vergi incelemeleri de başlatılmış bulunmaktadır.”

Şimşek: İncelemenin Gezi ile ilişkisi yok

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Vergi Denetim Kurulu yıllık 50,000 vergi incelemesi yapıyor. Gezi olayları ile vergi incelemeleri arasında kesinlikle bir ilişki yoktur” dedi.

Hisseler düşüşte

Haberler sonrasında TÜPRAŞ (TUPRS) hisseleri yüzde 2.07 düşerken gün sonunda hisse 42.60 TL'den kapandı. Koç Holding (KCHOL) tarafından ise gün sonundan yüzde 3.93'lük düşüş ile 9.30 TL'den kapanış gerçekleşti.

TÜPRAŞ hisseleri güne düşüşle başlarken, 42,60 seviyesinden 40,40 seviyesine kadar geriledi. Koç Holding hisseleri de 9,30 seviyesinden 8,96’ya kadar geriledi.

Divan Oteli, Gezi Parkı yaralılarına kapılarını açmıştı

Gezi Parkı direnişi sırasında polisin kullandığı biber gazından etkilenenlere ve yaralananlara Gezi Parkı’nın arka tarafından kalan Divan Oteli kapılarını açmıştı.

Gezi Parkı direnişine destek verdiği şekline anlaşılan bu durum sonrası Başbakan Erdoğan, Divan Oteli sahibi Ali Koç’a sert tepki göstermiş, AKP Grup Toplantısı'nda Divan Oteli'ni yataklık suçu işlemekle itham etmişti.

Erdoğan, “Düşünebiliyor musunuz adına parti diyorlar ama parti binasının içinde silahtan tut da balyoza varıncaya kadar molotof kokteylinden döner bıçaklarına varıncaya kadar her şey var. Sonra ne oldu? Polis parti teşkilatına girdi. Aynı şey Divan Oteli için de geçerli. "Otele polis saldırdı" diyorlar, o meydanlarda polise saldıranlar oraya saklandı, polis de onun peşinden oraya girdi. Yasalarda yataklık etmek de suçtur, bu bir yataklık etme suçudur aslında” ifadelerini kullanmıştı.

TÜPRAŞ, Aygaz ve OPET’in faaliyet durumu nasıl?

Koç Grubu’nun amiral şirketi TÜPRAŞ, Türkiye’nin rafinaj sektöründeki tek üreticisi ve Avrupa’nın 8’inci büyük raifnerisi konumunda.

Türkiye’nin en büyük şirketi de olan TÜPRAŞ, 2005 yılında özelleştirilerek Koç Grubu bünyesinde dahil oldu.

TÜPRAŞ, Türkiye’nin toplan depolama kapasitesinin de yüzde 60’ından fazlasına sahip bir şirket olarak ulusal stok yükümlülüğünü en yüksek oranda yerine getirmekte.

Aygaz, Türkiye genelinde 2 bin 303 tüpgaz bayisi ve bin 477 lisansı otogaz istasyonuyla Türkiye’nin önde gelen doğalgaz tedarikçisi durumunda.

Avrupa’nın en büyük 5 LPG şirketi arasından bulunan Aygaz aynı zamanda Türkiye’nin 10’uncu büyük sanayi şirketi içinde.

1992 yılında kurulan ve 2002 yılında Koç Holding’in yüzde 50’sini satın aldığı OPET, Türkiye genelinde bin 307 istasyonu ve yüzde 11,48’lik pazar payı ile Türkiye’nin en büyük ikinci akaryakıt sağlayıcısı oldu.