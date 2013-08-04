Başbakanlık, Koç Grubu'nun kazandığı Milli gemi ihalesini iptal etti

Koç Grubu’na ait RMK Marine’nin kazandığı 1.1 milyar Euro’luk Milli savaş gemisi ihalesi (MİLGEM) Başbakanlık tarafından iptal edildi. İhaleye çağrılmayan şirketlerin şikâyeti nedeniyle yürütülen soruşturmada kamu zararı oluşacağı tespitinin iptale neden olduğu belirtildi.

Gezi Parkı olayları sırasında sahibi olduğu Divan Otel’in kapılarını göstericilere kapatmaması nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisiyle karşılaşan ve kısa süre önce TÜPRAŞ ve Aygaz gibi şirketlerinde Maliye incelemesi yapılan Koç Grubu'na bir kötü haber de Başbakanlık'tan geldi.

Erdoğan da imzaladı

Koç Grubu şirketi RMK Marine'nin kazandığı 1 milyar 150 milyon Euro'luk MİLGEM savaş gemisi ihalesi Başbakanlık tarafından iptal edildi. İptale, ihaleye çağrılmayan şirketlerin şikâyeti neden oldu. Şikâyeti inceleyen Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişleri iptal kararı verdi. Raporu Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da imzaladığı öğrenildi.

‘Devlet kazancı artacak’

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 15 Mayıs'tan sonra başlayan soruşturma neticelendi. Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi üretme projesi olma özelliğini taşıyan MİLGEM için iki büyük Türk tersanesi RMK Marine ve Dearsan ihaleye çağrılmıştı. İki firma arasındaki yarışta Koç 1 milyar 150 milyon Euro Dearsan ise 1 milyar 650 milyon Euro teklif verdi. Benzer ihalelerde birinci teklifle ikinci teklif arasında küçük farklar oluştuğu, buradaki 500 milyon Euro’luk farkın şüphe uyandırdığı kaydedildi. 5’den fazla firmanın daha ihaleye katılabileceğine dikkat çeken müfettişler, iki firmayla 1 milyar 150 milyon liraya kadar düşen devlet alımının 5 firmanın yarışmasıyla daha düşeceğini ve devlet kazancının artacağını not etti. Kamu zararı oluştuğu belirtildi.