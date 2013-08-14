Koç Vakfı’ndan Kutluğ Ataman’ın 'Gezi' iddiasına cevap geldi

Yönetmen Kutluğ Ataman, Star gazetesine önceki gün verdiği röportajda, Gezi direnişinin sanat camiasındaki Ergenekon uzantıları’nın eline geçtiğini iddia ederek, sanat merkezi ARTER’in kurucusu olan Vehbi Koç Vakfı’nın ön satışını yaptığı eserinin satışının durdurulduğunu öne sürdü.

‘Yeterince sert konuşmadın’ dediler

Ataman, “Galerime gittiğimde ‘Koç Vakfı’nın danışmanı Melih Fereli aradı, Ömer Koç dün gece seni NTV’de izlemiş ve konuşmanı hiç beğenmemiş, Melih Bey ‘Ben, Ömer Bey ve ARTER küratörler ekibi Kutluğ’un daha fazla AKP’yi eleştirmesini beklerdik, biz bütün sanatçılarımızın AKP’yi eleştirmesini bekliyoruz, bu yüzden eseri satın almayacağız’ dediğini söylediler” dedi.

Koç Vakfı’ndan jet yalanlama

Buna karşılık Vehbi Koç Vakfı bir açıklama yaparak, sanatçının gerçek dışı iddialarda bulunduğunu vurguladı. Vakıf Ataman’ın Gezi açıklamaları nedeniyle eserinin satın alınmadığına dair iddiası için ise “Galeri Mana tarafından sunulan teklif, iddia edildiği gibi herhangi bir siyasi ya da farklı gerekçe olmaksızın sanatçının önemli eserlerinin hali hazırda koleksiyonumuzda bulunması sebebiyle kabul edilmemiştir” açıklaması yapıldı.

Açıklamada, “Bu vesileyle sanatın varoluş sebebi olan fikir ve ifade özgürlüğüne olan inancımızı bir kez daha vurgularken, tüm gerçek dışı ithamlar karşısında hukuki haklarımızın saklı tutulduğunun bilinmesini isteriz” ifadeleri kullanıldı.