Kahve panik atağı tetikliyor

Greden’e göre, özellikle sabahları uyanabilmek için tüketilen çay ve kahvede bulunan kafeinin vücut ve beyindeki yarattığı kötü etkiler çoğu zaman göz ardı ediliyor. Fiziksel olarak zinde hissetmemizi sağlayan kafeinin psikolojik etkileri çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Doğrudan sinir sistemini etkileyen kafein odaklanmayı artırırken olaylara tepki verme hızını düşürüyor. Vücuda girdikten sonra kan basıncını yavaş bir şekilde yükselten kafein kalp atış hızını da artırıyor. Yaşanan bu belirtiler bir araya geldiğinde ise çok ciddi psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor.