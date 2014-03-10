T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kahve panik atağı tetikliyor

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nin Kapsamlı Depresyon Merkezi direktörü John Greden, çok fazla kahve tüketmenin panik atağı tetiklediğini söyledi

10 Mart 2014 12:03

Greden’e göre, özellikle sabahları uyanabilmek için tüketilen çay ve kahvede bulunan kafeinin vücut ve beyindeki yarattığı kötü etkiler çoğu zaman göz ardı ediliyor. Fiziksel olarak zinde hissetmemizi sağlayan kafeinin psikolojik etkileri çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Doğrudan sinir sistemini etkileyen kafein odaklanmayı artırırken olaylara tepki verme hızını düşürüyor. Vücuda girdikten sonra kan basıncını yavaş bir şekilde yükselten kafein kalp atış hızını da artırıyor. Yaşanan bu belirtiler bir araya geldiğinde ise çok ciddi psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor.

ETİKETLER

kahvepanik ataksağlık

İlgili Haberler

Kahve ne kadar yararlı ne kadar zararlı?

Sabahları taze çekilmiş kahvenin çekici kokusuna kaç kişi karşı koyabilir? Ancak bilim dünyası kahve nedeniyle ikiye bölünmüş durumda

Yunanistan'dan Türkiye için 'kahve içme vizesi'

Güney Ege Bölge Başkanı Maheridis, Türkiye için 'kahve içme vizesi' adı altında kısa süreli vize çıkartmak için çalışacaklarını belirtti

Dünya Sağlık Örgütü ünlü bebek mamasını toplatıyor

Daha çok prematüre bebekler için kullanılan 'Aptamil PDF' adlı beslenme ürününün bazı partileri toplatılacak

Sağlık Bakanı: Türkiye'de akciğer kanseri durdu

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tüm dünyada kanser vakalarında artış yaşanırken Türkiye'de akciğer kanserinin durduğunu öne sürdü

Doktoru açıkladı; Başbakan'ın sağlık durumu nasıl?

Başbakan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili söylentilere açıklık getiren doktoru, Erdoğan'ın bel rahatsızlığının nüksettiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24