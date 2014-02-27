Doktoru açıkladı; Başbakan'ın sağlık durumu nasıl?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın doktoru, Ankara milletvekili Cevdet Erdöl, Erdoğan'ın sağlık durumunun kötüleştiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Ankara güne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili söylentilerle başladı. Sosyal medyaya Erdoğan'ın sağlık durumunun kötüleştiği ve bu yüzden seçim mitinglerinin iptal olduğu haberleri yayıldı.



Radikal’de yer alan habere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın doktoru, Ankara milletvekili Cevdet Erdöl bu iddiaları yalanladı. Erdoğan'ın belindeki rahatsızlığının nüksettiği öğrenildi.Erdoğan, daha önceleri de bel rahatsızlığından dolayı bazı programlarını iptal etmiş ve dinlenmeye çekilmişti. Başbakan Erdoğan, şu sıralar Uşak mitingi için Keçiören'deki evinden ayrılıyor.Erdoğan'a yola çıkmadan önce Keçiören'deki konutunda bel rahatsızlığına dönük tedavi uygulandığı söyleniyor.