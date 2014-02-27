T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doktoru açıkladı; Başbakan'ın sağlık durumu nasıl?

Başbakan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili söylentilere açıklık getiren doktoru, Erdoğan'ın bel rahatsızlığının nüksettiğini söyledi

27 Şubat 2014 14:15

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın doktoru, Ankara milletvekili Cevdet Erdöl, Erdoğan'ın sağlık durumunun kötüleştiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Ankara güne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili söylentilerle başladı. Sosyal medyaya Erdoğan'ın sağlık durumunun kötüleştiği ve bu yüzden seçim mitinglerinin iptal olduğu haberleri yayıldı.


Radikal’de yer alan habere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın doktoru, Ankara milletvekili Cevdet Erdöl bu iddiaları yalanladı. Erdoğan'ın belindeki rahatsızlığının nüksettiği öğrenildi.Erdoğan, daha önceleri de bel rahatsızlığından dolayı bazı programlarını iptal etmiş ve dinlenmeye çekilmişti. Başbakan Erdoğan, şu sıralar Uşak mitingi için Keçiören'deki evinden ayrılıyor.Erdoğan'a yola çıkmadan önce Keçiören'deki konutunda bel rahatsızlığına dönük tedavi uygulandığı söyleniyor.

ETİKETLER

recep tayyip erdoğansağlıkbeldurumhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24