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Dünya

Yunanistan'dan Türkiye için 'kahve içme vizesi'

Güney Ege Bölge Başkanı Maheridis, Türkiye için 'kahve içme vizesi' adı altında kısa süreli vize çıkartmak için çalışacaklarını belirtti

03 Kasım 2013 01:17

Özellikle yaz aylarında Yunan adalarına gitmek isteyenlerin önünde engel Yunan vizesi. Yetkililer, bu engeli kaldıracaklarının sinyalini verdi. Uygulamanın adı ''kahve içme vizesi''.

Güney Ege Bölge Başkanı Yiannis Maheridis, Türkiye için 'kahve içme vizesi' adı altında kısa süreli vize çıkartmak için çalışacaklarını söyledi.

Maheridis, önümüzdeki sene Avrupa Birliği başkanlıkları döneminde Türkiye ile vizelerin kaldırılması için çalışma sözü de verdi.

Rodos Adası'nda düzenlenen "Turizmde Yunan-Türk İşbirliği' toplantısında konuşan Güney Ege Bölge Başkanı, ''bir gün bütün engelleri ortadan kaldırıp, Türk vatandaşlarının adalarımıza girişini umuyoruz. Önce pul ücreti azaltıldı. Bu yıl da giriş limanlarında, ada sayısını artırarak vize konusu çözmek istiyoruz'' dedi.

 

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