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Dünya

Kahire'de 'iskeletor' maskeli polisler şaşkınlık yarattı

Mısır'daki darbe karşıtı gösterilerde bir kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi

28 Kasım 2014 18:32

Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusundaki Matariye semtinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilere müdahale eden polisin açtığı ateşte bir protestocu hayatını kaybetti. Bu arada Kahire'nin batısındaki Giza kentinde ana yollara konuşlu "iskeletor maskeli" polis ekiplerini çevredekiler merak ve şaşkınlıkla izledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Darbe Karşıtı Ulusal İttifak, Matariye bölgesinde cuma namazı sonrası "Müslüman Gençliğin İntifadası" adı altında düzenlenen gösteri sırasında polisin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu boynundan ve yüzünden yaralanan Muhammed Hasan adlı göstericinin öldüğünü bildirdi. Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İhvan'dan sonra Mısır'daki en geniş tabanlı gruplardan "Selefi Cephe", ülkede 2011'de gerçekleştirilen "25 Ocak Devrimi" sonrasında 28 Kasım'da gerçekleştirilen "demokratik ve şeffaf" parlamento seçimlerinin yıl dönümünde "Müslüman Gençliğin İntifadası" adı altında gösteri çağrısında bulunmuştu.

Cephe'nin "barışçıl olacağını" vurguladığı gösterileri, çoğunluğu "Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak" üyesi başta İhvan olmak üzere, İstiklal ve Fazilet partileri ile Raye Partisi Genel Başkanı Hazım Salah Ebu İsmail'in öncülüğündeki "Hazımcılar Hareketi" ve Darbe Karşıtı Gençlik Hareketi ile Nahda Ultras gibi gruplar da destekleyeceğini duyurmuştu.

 

'İskeletor' maskeleri

 

Mısır'da darbe karşıtı gösterilere müdahale eden güvenlik güçlerinin giyimleri ise görenleri şaşırtıyor. Kahire'nin batısındaki Giza kentinde ana yollara konuşlu "iskeletor maskeli" polis ekiplerini çevredekiler merak ve şaşkınlıkla izledi.

Sadece bazı polislerin maske giymesi, söz konusu güvenlik görevlilerinin önceki eylemlerde göstericilere sert müdahalelerde bulundukları ve tanınmamak için böyle bir yolu seçtikleri tahmin ediliyor.

Polisin maske uygulaması halk arasında ise "rejim gerçek yüzünü gösterdi", "darbenin yüzü" şeklinde yorumlandı.

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