Mısır'da darbe karşıtları sokaklara döküldü

Mısır'da Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek Platformu, ülke çapında darbenin protesto edilmesi ve başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı’na yürüyüş yapılması çağrısında bulundu.

Al Jazeraa'nin haberine göre, çağrı üzerine on binlerce kişi protesto gösterisi için sokaklara döküldü. Mısır yönetimi ise başkent Kahire'deki Rabia ve Tahrir meydanlarını göstericilere kapattı. Ancak bazı protestocular güvenlik duvarını aşarak Rabia Meydanı'na doğru ilerlemeye başladı.

Giza'da 3 kişi hayatını kaybetti

Darbe karşıtları Kahire, Giza, Manufiye, Şarkıye, Kefer Şeyh, Dimyat, İskenderiye ve Feyyum kentlerinde gösteri yaptı.

Giza'da polisin sert müdahalesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Darbe rejimi ülke çapında 350 bin güvenlik görevlisini görevlendirdi.



Çağrıyı yapan platformun üyeleri son iki gündür yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.



Ülkede geçtiğimiz yıl 3 Temmuz’da Abdulfettah Sisi’nin liderliğinde yapılan darbeyle, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tutuklandı ve hapse atıldı.



Mursi hakkında açılan farklı davalardan yargılanıyor.

Darbe sonrasında sokağa dökülen göstericilere güvenlik güçlerinin çok sert müdahalesi sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı.



Müslüman Kardeşler darbe yönetimi tarafından ‘terör örgütü’ ilan edilirken teşkilatın yöneticileri idam cezasına ve ağır hapis cezalarına mahkûm edildi.

