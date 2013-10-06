Mısır'da darbe karşıtları: Tahrir'e girmemiz, darbenin ölüm ilanı olur

Mısır’da Darbeye Karşı Gençler Hareketi, göstericilerin yarın Tahrir Meydanı'na girmesinin, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı yapılan askeri darbenin "ölüm ilanı" olacağını belirtti. Açıklamada, "Yarın devrimcilerin Tahrir Meydanı'na girmesi askeri darbenin ölüm ilanı anlamına gelecektir. Geçici yönetimin meydanı kapatma kararı ve güvenlik güçlerinin meydanı adeta askeri kışlaya dönüştürmesi Tahrir'e girmemize engelleyemeyecek. Kapatma kararı, askeri darbenin güçsüzlüğünün ve düşmeden önceki son aşamaya geldiğinin göstergesidir" ifadesi kullanıldı.

Mısır’da yapılacak olan 6 Ekim kutlamaları için başta Tamarud başta olmak üzere Mısır Milliyetçi Hareketi ve birçok farklı cephe yandaşlarını sokaklara inmeye çağırdı.

General Abdulfettah El-Sisi Twitter hesabından ''Büyük Mısır halkını, Ekim Savaşı'nın yıl dönümünde meydanlara inmeye çağırıyorum. Sizi, onur duyarak koruyacağız'' derken, Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi de halkı Mursi’ye destek vermek üzere gösterilere katılma çağrısı yaptı. Darbeye Karşı Gençler Hareketi Siyasi Komitesi Koordinatörü Ziya es-Savi de, düzenlediği basın toplantısında, Tahrir Meydanı'na doğru öğle namazının ardından birçok noktadan yürüyüşe geçileceğini söyledi. Savi, yürüyüşlerin Tahrir Meydanı'nda aralıksız devam edecek gösteriye dönüşme olasılığına ilişkin sorulara olumlu ya da olumsuz cevap vermezken, "Meydana girişin sürprizler getireceğini ve bu cevabı vermek için daha erken olduğunu" dile getirdi.

Ertesi sabahı Rabiat’ül Adeviyye’de kısa sürede iki yüzden fazla kişinin ölümü ile sonuçlanan çatışmaların olduğu 26 Temmuz 2013 günü de, her iki lider kendi yandaşlarını meydanlara inmeye davet etmişti.

Mısır otoriteleri düzenlenecek olan kutlama sebebiyle tüm şehirler, anayollar ve önemli noktalarda güvenliğin üst düzeye çekildiğini duyururken Tahrir Meydanı’nına çıkan yollar Pazartesi gününe kadar araç trafiğine kapatıldı ve ordu meydan çevresinde güvenlik önlemleri almaya başladı.

Mısır İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz Cumartesi günü, "Müslüman Kardeşler tarafından uygulanması olası her tür şiddet ve hukukun ihlaline karşı kararlılığını bildirir" beyanıyla yıldönümünde yürüyüş düzenleyecek grupları uyarmıştı.

1973 Ekim, İsrail-Arap Savaşı’nda Süveyş Kanalı’nın Mısır Ordusu’nca geçilişinin zafer yıldönümü 6 Ekim, Mısır’da Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlanıyor.

1981’de Rabiat’ül Adeviyye Meydanındaki gösteriler boyunca pek çok çatışmanın çıktığı köprüye de adını veren bu günde, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat Müslüman Kardeşler tarafından öldürülmüştü.

Yarının Mısır için kritik bir gün olabileceği öngörülüyor.