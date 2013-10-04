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Dünya

Mısır'da çatışmalar yeniden alevlendi, polis göstericilere ateş açtı

Mursi yandaşları ve karşıtları cuma namazı çıkışında Tahrir Meydanı'nda ve çeşitli kentlerde çatıştı, polis olaylara gerçek mermilerle müdahale etti

04 Ekim 2013 20:23

Tahrir Meydanı yakınında cuma namazı sonrasında yapılan gösterilerde Mursi yandaşları ve karşıtları çatıştı. Görgü tanıklarına göre, müdahale eden güvenlik güçleri gerçek mermi kullandı. Ülkenin farklı şehirlerindeki olaylarda ölenler olduğu bildirildi.
Mısır'da darbe karşıtları ve yandaşları, cuma namazının ardından başkent Kahire başta olmak üzere ülke genelinde gösterileriler düzenliyor. Kahire'de, "Devrimlerin Başkenti" adıyla düzenlenen gösteriye katılanlar ve Mursi karşıtları arsında çatışma çıktı.
Reuters'a bilgi veren görgü tanıkları, olaylara müdahale eden polislerin göz yaşartıcı gaz kullandığını, bir süre sonra ise askeri bir araçtan göstericilere ateş açıldığını bildiriyor.
Hastane kaynaklarına göre Kahire yakınlarındaki müdahalede bir gösterici hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri ve Mısır medyasının bildirdiğine göre başkent Kahire'nin yanı sıra İskenderiye gibi Nil kıyısındaki büyük şehirlerde Mursi destekçileri ile karşıtları arasında çatışmalar yaşanıyor. BBC muhabiri Quentin Sommerville ise Kahire'nin merkezinde grupların birbirine karşılıklı olarak ateş açtığını bildirdi. İskenderiye'de de darbe karşıtlarıyla, darbeyi destekleyen göstericilerin karşı karşıya gelmesi üzerine çatışma yaşandı. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla taraflar arasında başlayan taşlı sopalı saldırıların önüne geçti. Mısır devlet televizyonu, Kahire'nin kuzeyindeki Şarkiya ve doğusundaki Giza semtlerinde de çatışmalar olduğunu duyurdu.
Darbeye karşı "Ulusal İttifak"ın tüm hafta boyunca gösterilere aralıksız devam edilmesi çağrısı yapmıştı.

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