Mısır'da darbe karşıtları Adeviyye'ye ilerledi



Mısır 'da darbe karşıtı bir grup, demokrasi yanlısı göstericilere destek olmak amacıyla Ramses Meydanı'ndan Rabiatul Adeviyye Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Ramses Meydanı'ndaki Fetih Camisi'nden harekete geçen göstericiler, şiddetten uzak durulacağı mesajı vermek üzere üzerlerinde "barışçıl" yazan pankartlar ve Mısır bayrakları taşıdı.

Askeri darbe aleyhine sloganlar atan göstericiler, "Baltacı İçişleri Bakanlığı", "Hain Sisi, liderim Mursi", "Darbe terördür" şeklinde sloganlar atarken, devrik lider Hüsnü Mübarek döneminde yolsuzluk yapan bakan ve yetkililerin devlet kurumlarında görev almasını istemediklerini belirten broşürler dağıttı.