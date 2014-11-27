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Dünya

Mısır'da 78 çocuğa hapis cezası

Mısır'da verilen cezaların gerekçesi, çocukların İhvan'a üye olmaları, gösteri düzenlemeleri ve silah bulundurmaları

27 Kasım 2014 09:39

Mısır mahkemesi şaşırtan bir karar verdi. Mahkeme, devrik cumhurbaşkanı Mursi lehine düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 16 yaşından küçük 78 çocuğu hapis cezasına çarptırdı.

Karara göre çocuklara verilen hapis cezaları 2 ila 5 yıl arasında değişiyor.

Kararın gerekçesinde yaşları 16 yaşından küçük olan çocuklara 'yasa dışı örgüte katılma', 'toplumun huzurunu bozma' ve 'devlete karşı provokasyonda bulunma' suçları yöneltildi.

Mısır’da yapılan ilk sivil seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan ve bir yıl bu görevde kalan Muhammed Mursi 3 Temmuz 2013’deki darbenin ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Mursi'nin devrilmesinin ardından Müslüman Kardeşler destekçileri sokaklara dökülerek günlerce protestolarda bulunmuştu.

 

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