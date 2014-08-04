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Yaşam

Kadir Topbaş'tan İstanbul'da sel yorumu: Dünya bir takım sinyaller veriyor

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, son günlerde kazalarla gündeme gelen halk otobüslerinin rehabilite edileceğini söyledi

04 Ağustos 2014 17:27

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstiklal Caddesi'ndeki su baskınlarına ilişkin, "Dünyanın birçok yerinde bu tufanları görüyorsak, dünya bir takım sinyaller veriyor demektir" dedi. Topbaş, son günlerde kazalarla gündeme gelen halk otobüslerinin de rehabilite edileceğini söyledi. 

Özgür Altuncu ve Ünsal Çakin’ın DHA’da yer alan haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bağcılar'da düzenlenen kentsel dönüşüm töreninde konuştu. Son dönemde yaşanan Özel Halk Otobüsleri kazalarına değinen Topbaş, " Geçenlerde Halk otobüslerinde çeşitli problemler yaşadık. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Toplu taşıma araçları başta olmak üzere, her alanda bir rehabilite gerekiyor. Yeniden gözden geçirmek, masaya yatırmak, her alanda eksikleri gidermek gerekiyor " diye konuştu. 

 

İstiklal Caddesi açıklaması 

 

Yoğun yağışların ardından İstiklal Caddesinde yaşanan su baskınlarına da değinen Topbaş, " Bir yağışla 15 dakikada 25 litre, yani kovaları boşaltıyorsunuz gibi bir yağış var" dedi. İstiklal Caddesinin altında yüz yıl önce yapılan bir kanal olduğunu söyleyen Topbaş sözlerini şöyle sürdürdü: Mazgallara, su kanallarına hiç dokunmamamıza rağmen yıllardan beri, çocukluğu Beyoğlu'nda geçmiş biri olarak böyle bir olayı görmediğimiz bir yerde, fiziksel hiçbir müdahale etmediğimiz yerde, bu su birikintisini nasıl görüyoruz? Alttaki kanalı rehabilite etmemize rağmen bunu görüyorsak, Londra'da Metroyu su basıyorsa ve dünyanın birçok yerinde bu tufanları şehirlerde görüyorsak, dünya bir takım sinyaller veriyor demektir. 

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