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Yaşam

İstanbul'da özel halk otobüsü kaza yaptı, çok sayıda yaralı var!

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen kaza sonucu çok sayıda kişi yaralanarak ambulansla hastaneye sevk edildi

29 Temmuz 2014 16:49

İstanbul Ümraniye'de özel halk otobüsü kaza yaptı. Bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptığı öne sürülen feci kazada halk otobüsünün kapıları açılmadı. Otobüste bulunan vatandaşlar camları kırarak kendilerini dışarı attı. Kaza sonucu çok sayıda kişi yaralanarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen halk otobüsü kazasında, halk otobüsü yanmış ve dört kişi hayatını kaybetmişti.

Şile yolunda seyir halindeki özel halk otobüsü, arıza yapan önündeki araca çarpmamak için yol kenarındaki bariyere ve istinat duvarına sürtünerek durdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Otobüsün kapılarının duvar tarafında kalması nedeniyle bazı yolcular, camları kırarak dışarı çıktı. Kazada, yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

 

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