Gece aynı, gündüz aynı İstanbul her yağmurda su altında

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, kent genelinde etkili oldu.

Aniden bastıran gök gürültülü sağanak, yaklaşık yarım saat sürdü. Her iki yakadaki birçok ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yollar sular altında kalırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Adeta göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Anadolu yakasının tamamında yağış etkili olurken, Avrupa yakasında özellikle Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu'nda su baskınları yaşandı.

İtfaiye ekipleri, su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde su tahliyesi yaptı.

Bayrampaşa'da Forum İstanbul alışveriş merkezinin karşısındaki alt geçit, yağış dolayısıyla sular altında kaldı. Suya kapılan bir otomobil vatandaşlar tarafından kenara çekildi.

Alt geçitte mahsur kalan bir servis midibüsünün imdadına ise itfaiye ekipleri yetişti. Botlarla araca yaklaşan itfaiye görevlileri, midibüsteki kişileri tahliye etti.

Aracı mahsur kalan sürücülerden belediye görevlilerine saldırı

Sağanak yağmur nedeniyle Bayrampaşa'da bazı araçlar yollarda biriken suların altında kaldı. Belediye ekipleri biriken suları tahliye etti ve araçları kurtardı.

Gece geç saatlerde aniden bastıran yağmur nedeniyle Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde bulunan Şehir Parkı Caddesi sular altında kaldı. Oluşan su birikintisinde kalan iki araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bu arada, bir aracın içinde bulunan kadın yolcu itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken itfaiye botuna bindirileceği sırada suya düştü. Genç kadın düşen sudan yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.





Belediye işçilerine saldırdı

Belediye ekipleri, cadde üzerinde oluşan su birikintilerini tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. Ekipler rögarları açmak için tamamen su birikintilerin içine girince ilginç görüntüler oluştu. Öte yandan, aracının mahsur kaldığını söyleyen ve bu durumdan yetkilileri sorumlu tutan bir vatandaş buradaki belediye ekiplerine saldırdı. Bunun üzerine vatandaşla bir belediye işçisi su birikintisi içinde tekme tokat birbirine girdi.

'Karşıya feribotla mı geçeceğiz'

Bazı vatandaşlar oluşan su birikintisine tepki göstererek, "Biz nasıl geçeceğiz karşıya. Feribotla mı geçeceğiz. Her yağmur yağdığında bunu yaşıyoruz" dedi. İtfaiye ekipleri oluşan su birikintisinde kalan araçları kurtarırken, belediye işçileri de suları tahliye etti.